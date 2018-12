"5 Montoyas": el tuit de Máximo Pradera que hace temblar Twitter por lo que dice de 'La Manada' y Laura Luelmo

El humorista, escritor, guionista, periodista y presentador de radio y televisión Máximo Pradera ha mandado un recado a la Justicia española, muy aplaudido en Twitter, tras el crimen de la joven profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) por parte de su vecino, el convicto Bernardo Montoya.

De este modo, Pradera ha argumentado que el asesinato de Luelmo "debe abrir ahora los ojos del Tribunal Supremo", al tiempo que ha recordado a la víctima de La Manada, que "se quedó paralizada de terror porque cuando te resistes, el Montoya de turno te abre la cabeza con una piedra".

Las palabras de Pradera, que en cuestión de horas tienen más de 5.400 'me gusta', ha abierto un intenso debate en la red social:

La regla de tres es ésta ;si te resistes, te matan y si no te resistes, por miedo a que las consecuencias sean peores, te violan. Y de postre te encuentras al magistrado que dice que no es violacion, es abuso y que se entreveia un ambiente de jolgorio. JUSTICIA, dónde estás?

Tú flipas ! A esa gente del Tribunal no hay que abrirla los ojos de nada que ya son gente mayorcita que sabe lo que hace y que están cobrando un buen sueldo por ello. Simplemente hay que MANDARLES A LA CALLE A TOMAR ESTOPA !

Monstruos como "El Chicle" q mató a Diana,El "Rafita"q asesinó a Sandra Palo y acumula antcedentes,Miguel Carcaño q ya era problemático y no acepto un "NO" de Marta del Castillo y Maores n Ripollet q sólo estaba enamorada....Hace tiempo q dberían tener los ojos abiertos,No crees?

El TS no apreciará agresión sexual, tiempo al tiempo.

Eso no es lo que dice la sicóloga que testificó en el juicio después de ver los videos. Y ahí no había ningún asesino reincidente. Pradera, te has pasado.