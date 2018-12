Se reanudan algunos vuelos en Gatwick tras el caos provocado por unos drones

Algunos vuelos en el aeropuerto londinense de Gatwick se reanudaron hoy después del caos del jueves provocado por la presencia de unos drones en la pista, que obligó a la suspensión de los despegues y aterrizajes.

Un portavoz del aeródromo señaló que la pista se reabrió sobre las 06.30 GMT (una hora más en la España peninsular) y que un "limitado número de vuelos" operarán hoy en Gatwick, donde la interrupción de la actividad afectó a más de 100.000 pasajeros en plena temporada de vacaciones navideñas.

