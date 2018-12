El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este jueves en Twitter un vídeo en el que aparece vestido de granjero y cantando la canción de la comedia televisiva 'Green Acres' para anunciar la rubrica de una ley agrícola de 867.000 millones de dólares.

"¡En 15 minutos rubrico la ley agrícola!", ha dicho Trump, que ha adjuntado este vídeo de los Premios Emmy de 2005.

No es broma:

En la cinta, Trump aparece con un mono azul, sombrero de paja y una horca junto a la actriz Megan Mullally cantando el tema de 'Green Acres', una 'sitcom' de finales de los años sesenta que trataba de una pareja que se mudaba de Nueva York a una granja en el campo.

Minutos después del tuit de Trump, Mullally dijo, aparentemente avergonzada, también en Twitter: "Si me necesitáis, estaré en un agujero bajo tierra".

if you guys need me, i'll be in a hole in the ground 😵💀👋🏽