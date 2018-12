Críticas a 'Tu Cara Me Suena' por lo que hizo en el programa de este viernes

Los fieles espectadores que cada viernes esperan a ver una nueva gala de Tu Cara Me Suena (Antena 3) esta semana se han vuelto a quedar con las ganas —ocurre cada vez que el programa cae en festivo o puente—.

Tras una semana anunciando un especial de Navidad, los seguidores del concurso se sintieron defraudados al ver en qué consistía la emisión: en un recopilatorio de las mejores actuaciones de todas las ediciones.

La dinámica del especial fue algo confusa al principio. Empezó como una gala normal, pero con algunas modificaciones: los concursantes debían tirar de la palanca del pulsador y en función de la categoría musical que tocase, el programa daba paso a un vídeo con las actuaciones seleccionadas.

En cuanto los seguidores del programa comprendieron que el especial consistía en eso —hubo bastantes dudas en un primer momento—, muchos echaron mano de las redes sociales para mostrar su descontento.

Esta noche es una gala de recopilatorios, no?

Antena 3 es única tomando por gilipollas a los espectadores. No es ya sólo que lo del pulsador sea un tongazo, es que no le importa poner 4 o 5 refritos al año. Hoy también, 21 de diciembre (?). No sé cómo sigue teniendo audiencia. Menos mal que dejé de ver TCMS #TCMSNavidad