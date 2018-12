Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, miraba al cielo del plató y sonreía. Acababa de recibir de Francisco Marhuenda, director de La Razón y tertuliano del programa de debate, un palo gratuito tras darle el turno de palabra.

El programa comenzó debatiendo sobre Cataluña, la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra en Barcelona y la reunión del Consejo de Ministros celebrado en la capital catalana este viernes.

Y, como viene siendo habitual, el debate ha sido tenso entre los tertulianos, por lo que López, además de pedir tranquilidad varias veces, ha necesitado "brevedad" de los intervinientes.

"Yo, en aras de que este programa, que es largo, que tiene muchos temas, tengo que pedir brevedad", ha dicho el presentador mientras discutían los periodistas Pablo Montesinos y Ferran Casas.

El siguiente turno correspondía a Francisco Marhuenda, que esperaba con la escopeta cargada a que López le diera paso.

Y cuando lo ha hecho, ha disparado: "No sabes cómo me anima ver que siempre que voy a hablar yo se me pide brevedad".

El comentario ha provocado la carcajada de López, que ha hecho un gesto mirando al cielo del plató en señal de desesperación.

