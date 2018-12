Llegó el día. La Lotería de Navidad ya está aquí y con ella las ilusiones de muchas personas se disparan. ¿Te ha tocado un buen pellizco? Pues más te vale que, además de celebrarlo, tomes algunas precauciones.

La Guardia Civil ha advertido de que si te toca un premio en el sorteo lo mejor que puedes hacer es callarte y no difundirlo en tus redes sociales para aumentar así tu seguridad y ahuyentar a ladrones y estafadores.

