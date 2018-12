Si la Navidad pintaba bien para Arturo Pérez-Reverte, después de la publicación de este vídeo será un poco más amarga. Así lo ha confesado el escritor este lunes en su cuenta de Twitter, en la que ha compartido las imágenes que han sido las responsables de enturbiar su felicidad en estas fechas.

"Me acaban de amargar la Nochebuena", ha escrito junto a un tuit de The Independent. El medio británico ha publicado un vídeo en el que se ve cómo un hombre abandona en medio de la carretera a su perro, antes de Navidad.

CCTV shows moment dog is abandoned at side of road right before Christmas pic.twitter.com/eWLewvUr2A