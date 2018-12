La pullita de Jorge Javier Vázquez a dos concursantes de 'GH VIP' en el último debate

Gran Hermano VIP 6 ha llegado a su fin, pero las distintas polémicas que venido ocupando el reality durante los últimos tres meses continúan. Este domingo se emitió en Telecinco el debate final en el que se suponía que los concursantes debían saldar sus cuentas pendientes.

Pero no todos estaban por la labor y Mónica Hoyos y Ángel Garó decidieron quedarse en su casa y no acudir al plató el último día de trabajo, incumpliendo el contrato que firmaron con la productora.

Parece que fue demasiado para ellos tener que aguantar a una exultante Miriam Saavedra siendo ya la ganadora absoluta de la edición, con las innumerables broncas que ambos tuvieron con ella en la casa de Guadalix.

Como el la noche iba de zanjar los asuntos pendientes, el programa emitió un vídeo de algunas discusiones entre Miriam y Mónica y fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, aprovechó para cargar contra los ausentes.

"¿Has hablado con ella? ¡Qué suerte!", preguntó con sorna a Makoke refiriéndose a Mónica Hoyos: "Digo qué suerte porque tendría que estar aquí".

Puedes verlo aquí

Y mirando a cámara relató con un poco de maldad mientras algunos colaboradores reían: "Tenemos hoy dos ausencias, (tres en realidad). Dicen que Aramís está enferma, tiene diabetes emocional... el jueves lo pasó muy mal viendo la gala y estaba muy...".

"Pero creo que las dos personas que faltan, Ángel Garó y Mónica Hoyos, es muy sencillo, se resume en una cosa: o eres profesional o no lo eres. Si es que no hay más", se quejó.

Cuando Makoke intentó excusar a sus compañeros, Vázquez soltó un argumento demoledor: "No hay ninguna excusa para que Mónica no esté aquí. Ninguna. Porque si tú te has comprometido con un programa y con una productora, tú tienes que acabar tu compromiso porque no sabes el roto que puede suponer que no vayas a un programa".

Pero no se quedó ahí y para terminar, Vázquez lanzó una última pulla para zanjar el tema: "En este caso ninguno, porque únicamente he nombrado a Mónica Hoyos para decir que no estaba aquí, pero realmente nadie le ha echado de menos. Y eso es lo malo".