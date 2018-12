"¡Tú te vas...!": la hermana del asesino confeso de Laura Luelmo estalla en 'Viva la vida'

"Estamos tranquilos cuando tú estás metido allí (en la cárcel). Y que no lo saquen, por favor". Un reportero del programa de Telecinco Viva la vida se ha desplazado a la localidad onubense de El Campillo, donde la profesora zamorana Laura Luelmo fue asesinada de un "fuerte golpe" en la frente entre el 14 y el 15 de diciembre, para entrevistar a Isabel, la hermana del asesino confeso, Bernardo Montoya.

Durante la charla con el periodista, Isabel ha explicado que Bernardo Montoya acudió a su casa el mismo miércoles de la semana del asesinato de Laura: "Vino aquí, comió aquí, se comió un bocadillo o algo, porque yo me marché. Y ya lo hubiera hecho, y nosotros no sabíamos nada", ha explicado la mujer, quien ha asegurado que si hubieran sabido algo "lo habríamos cogido y ese no se escapa de aquí".

Isabel, quien ha resaltado que Bernardo "ha hecho mucho daño, porque no es la primera vez", ha asegurado que le había dado muchos consejos y que su hermano le había dicho que no iba a volver a delinquir: "Me dijo 'no, yo no, qué bonita la libertad'. ¡Qué libertad, si no has valorado tu libertad! Y los que sufren son los que se quedan aquí, sin tener nosotros culpa. Que vivimos muy bien, muy tranquilos", ha destacado la hermana del asesino confeso de Laura.

La mujer ha terminado la entrevista entre lágrimas y dirigiendo un mensaje directo a su hermano: "Si alguna vez ves esto, Bernardo, lo que has hecho está muy mal, nos has destrozado, no has mirado a tu padre, no nos has mirado a nosotros, esto no se hace, te lo mereces y mucho más, Bernardo. Mira cómo estamos, porque tú te vas, y nos quedamos la familia aquí. Si me ves, no quiero saber absolutamente nada de ti, has sido tú el que se ha buscado la ruina, Bernardo. ¡Se acabó, ya no nos vas a ver más! Cumple todo lo que te caiga encima, Bernardo, ya no confiamos en ti, que nos has buscado la ruina, has manchado el nombre de los Montoya".

