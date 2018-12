Una joven estadounidense relata cómo la violaron y apalearon en Madrid

Andrea Sicignano, una joven estadounidense que vive en Madrid desde hace seis meses, ha relatado cómo un hombre la agredió y violó cerca del intercambiador de Aluche. Según La Razón, el individuo ha sido detenido.

La mujer explica que esa noche había estado en un espectáculo de flamenco junto a un amigo y que habían bebido. Dice que tratando de llegar a su casa se montó en un autobús equivocado y que acabó al final de una línea que no conocía en una zona que le era extraña.

Así que se bajó del autobús y se sentó en esa parada. Uno de los pasajeros le ofreció ayuda. Relata que, como eran ya las cuatro de la mañana y ya no había transporte público, aceptó que el extraño le llevase a casa.

Sicignano subraya que pronto se dio cuenta de que estaba en peligro y trató de huir, pero que el individuo se puso violento y empezó a golpearla mientras le aseguraba que tenía su teléfono y que no podría llamar a nadie.

"Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que ya no pude luchar más. Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos. Estaba segura de que me iba a matar. Finalmente cerré los ojos. Con la esperanza de que dejara de pegarme, fingí estar muerta", explica la joven en Facebook, donde subraya que aquel hombre también la violó.

La joven explica que luego corrió descalza por la calle gritando a todo pulmón, que pasaron varios coches a su lado sin detenerse y que finalmente un vehículo paró. El conductor llamó a una ambulancia y trato de tranquilizarla mientras.

Sicignano alaba la actitud de los médicos y de la Policía. "La única emoción que se sentido durante toda esta semana ha sido el alivio. Alivio de que sigo viva. Nunca pensé que algo así me podría suceder. He viajado sola muchos años en todo tipo de países y ciudades. Soy fuerte, inteligente e independiente. Nada de eso importa cuando estás a merced de un hombre que quiere hacerte daño", destaca.