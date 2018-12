Una madre histérica, un hijo despistado y un taxista: el mejor hilo de Twitter para comentar en Nochebuena

La periodista burgalesa Angélica González ha compartido en Twitter una divertida anécdota ocurrida con su hijo que, pese a lo gracioso del asunto, le hizo pasar un muy mal rato en el momento.

Su hijo es de Burgos pero vive en Granada y tenía que coger un autobús para volver a casa en Navidad. Como el viaje era muy temprano, Angélica le telefoneó para asegurarse que no se quedaba dormido. Fue ahí cuando empezó la odisea, ya que el muchacho no le contestaba.

"Lo cierto es que el chico viaja más que Willy Fogg y siempre nos tiene muy al tanto de sus idas y venidas. Era rara la cosa... En la más absoluta desesperación y ya no porque perdiera el bus sino porque le hubiera dado un ictus, se hubiera desnucado en la ducha o le hubieran secuestrado unos albanokosovares (las madres ansiosas somos así, nunca buscamos explicaciones racionales a las cosas) llamo a un radiotaxi de # Granada y como una auténtica demente le cuento la historia a una encantadora mujer que empezó echando balones fuera: "No se preocupe, que ayer hubo mucha fiesta aquí"; "no puedo mandar un taxi como si fuera un servicio normal"..", relata la madre.

González dice que, finalmente, la empleada de Radiotaxi la notó tan desesperada que pidió a un taxista que fuera a la casa del hijo. Y fueron los timbrazos del taxista los que finalmente despertaron al chaval.

"Algo más recompuesta comienzo a balbucear 'gracias, gracias, gracias, gracias'. Eran las 7, 25. Quince minutos después -no sé cómo lo hizo- estaba ya en el autobús rumbo a casa", celebra la madre.

"La maravillosa chica que me atendió se llama Fátima; el taxista que tocó el timbre, no lo sé, y la compañía, Teleradio Taxi Granada. No tienen cuenta en Twitter", dice la mujer, que está buscando al empleado para enviarles unas morcillas.

Las que sois madres (histéricas) y tenéis a una criatura estudiando a cientos de kilómetros de casa me vais a entender. Ayer pasé los peores tres cuartos de hora de mi vida. El chiquillo tenía que coger un autobús a las ocho de la mañana para volver a #Burgos desde #Granada... 👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

Previsora, la víspera le pregunté si quería que le llamara a modo de despertador y le rogué que no tuviera el teléfono en silencio. Esto último se lo repetí por whatsapp hasta cuatro veces porque me conozco el paño y él, 'sisisí, sisisí'👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

A las 6,30 en punto de la mañana le llamo. No me coge. Vuelvo a llamar. No me coge. Llamo y llamo y llamo y llamo. Y no me coge. Un was y otro y otro y otro. Y yo, que siempre me pongo en lo peor, despierto al padre de la criatura y empiezo a hiperventilar...👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

'Estará como un tronco', me dice páter. 'No puede ser -le contesto- ayer me juró que se ponía el móvil bien alto; seguro que le ha pasado algo'. Lo cierto es que el chico viaja más que Willy Fogg y siempre nos tiene muy al tanto de sus idas y venidas. Era rara la cosa...👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

En la más absoluta desesperación y ya no porque perdiera el bus sino porque le hubiera dado un ictus, se hubiera desnucado en la ducha o le hubieran secuestrado unos albanokosovares (las madres ansiosas somos así, nunca buscamos explicaciones racionales a las cosas)...👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

...llamo a un radiotaxi de #Granada y como una auténtica demente le cuento la historia a una encantadora mujer que empezó echando balones fuera: "No se preocupe, que ayer hubo mucha fiesta aquí"; "no puedo mandar un taxi como si fuera un servicio normal"...👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

...pero me debió notar tan desesperada que pidió a un compañero que fuera a la dirección que yo le decía y timbrara como si no hubiera un mañana... 😍😍😍👇👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

Mientras tanto, padre seguía llamando a la criatura y cuando la mujer me empieza a decir que allí no contestaba nadie... páter me hace señas diciendo que ya le había cogido. El 🤬de mi hijo se había despertado gracias a los timbrazos del taxista, vio el móvil vibrando y cogió.👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

Algo más recompuesta comienzo a balbucear 'gracias, gracias, gracias, gracias'. Eran las 7, 25. Quince minutos después -no sé cómo lo hizo- estaba ya en el autobús rumbo a casa.👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018

La maravillosa chica que me atendió se llama Fátima; el taxista que tocó el timbre, no lo sé, y la compañía, Teleradio Taxi Granada. No tienen cuenta en Twitter. Si me leéis ahí abajo (@ideal_granada, echadme un cable, que soy del gremio) decidles que me tienen a sus pies...👇 — Angélica González #YoSíTeCreo (@agonzalezdb) 21 de diciembre de 2018