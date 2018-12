"Vives en un país...": el tuit de Rufián que provoca un terremoto por cómo describe España

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha provocado un auténtico terremoto en Twitter con la descripción de lo que, a su juicio, es España en la actualidad.

De este modo, Rufián ve España como "un país en el que el amarillo está prohibido", en alusión al color que simboliza al independentismo catalán; en el que "un referéndum es un golpe de estado", en referencia al 1-O; en el que la expresidenta del Parlament "Forcadell es una golpista" y en el que Antonio Tejero, exteniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, "es un Teniente Coronel".

"Bendito sea el fruto. Con su mirada", sentencia:

La particular descripción de España elaborada por Rufián ha generado en pocas horas miles de reacciones, con 8.800 'me gusta' y una discusión en la red social con más de 1.500 comentarios:

Amarillo no está prohibido, mastuerzo.

Montar un referéndum fuera de la ley es un delito, mascachapas.

Forcadell está en prisión preventiva, embustero.

Tejero fue expulsado al ser condenado, inútil golpista.

Lo cierto es q aún no has abandonado el Congreso 3 años después.