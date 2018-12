El Gobierno, PP y Ciudadanos se alinean con el rey en su mensaje navideño

No hay sorpresas. Las reacciones al mensaje navideño del rey Felipe, anoche, van por barrios. El Gobierno socialista, el PP y Ciudadanos se alinean al 100% con lo expresado por el monarca, en un aplauso sin fisuras, mientras que desde Podemos llegan algunos peros y desde Izquierda Unida, una crítica en toda regla.

Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez emitió anoche un comunicado en el recalca el mensaje central de que la "convivencia" es el "mayor patrimonio de los españoles", como hizo Felipe VI. Es, dice, "una idea principal (...) que sintoniza con lo que defiende el gobierno". Asimismo, subraya la apuesta del rey "por el diálogo, por el consenso para superar los problemas" y la alusión que ha hecho en su mensaje de Navidad a la Constitución "con naturalidad, en una reflexión dirigida a los jóvenes, sobre las reglas que nos hemos dado todos y que debemos cumplir todos".

"El rey defiende que la convivencia es el mayor patrimonio de los españoles. Y eso significa respeto a las personas, a sus ideas y a sus derechos, dentro de la Constitución", añade el Gobierno en su nota.

Además, destaca la importancia que el monarca ha concedido en su alocución a palabras como "reconciliación, concordia, diálogo, entendimiento" y añade que "es un mensaje de presente, reconociendo el pasado, pero pensado para los jóvenes y su futuro" y que por eso el rey ha hablado directamente de los problemas de la juventud, del paro, y de la violencia contra las mujeres.

La #convivencia será siempre nuestro mejor patrimonio. Reconciliación, #concordia y #entendimiento son la base de nuestro pasado y es el mensaje del presente para construir el futuro. https://t.co/u0UdJWdoag — La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 de diciembre de 2018

Ya esta mañana, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha animado hoy a todos los partidos a que sean capaces de llevar a cabo lo que ayer pidió el rey en su discurso, "trabajar por un mayor consenso", desde el diálogo y dentro de la Constitución y, sobre todo, por resolver los problemas de desigualdad y de los más jóvenes.

En una declaración en la sede de su partido, en la que ha resumido que, en su mensaje de Navidad, Felipe VI "nos pide que perfeccionemos nuestra democracia". "Todos los líderes que ayer escucharon, igual que nosotros, las palabras del rey, deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen", como en su día lo hicieron otros dirigentes políticos, ha indicado Narbona, quien ha mostrado su satisfacción por el contenido social del mensaje del monarca.

"El legado de la Transición"

El presiente del PP, Pablo Casado, afirmó por su parte que el rey ha defendido "el legado de la Transición" en su mensaje de Navidad y que ha hecho hincapié en que "las reglas que son de todos deben respetarse por todos".

En su cuenta oficial de Twitter, Casado recalcó que en el mensaje a los españoles Felipe VI aboga además por "la vigencia de la Constitución para tutelar nuestros derechos y libertades, y el futuro de los jóvenes en una España fuerte y unida". Pero por encima de todo, el presidente del PP ha destacado la necesidad señalada por el rey de "definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia", porque "las reglas que son de todos deben respetarse por todos".

"Las reglas que son de todos deben respetarse por todos". En su mensaje de Navidad el Rey Felipe VI ha defendido el legado de la Transición, la vigencia de la Constitución para tutelar nuestros derechos y libertades, y el futuro de los jóvenes en una España fuerte y unida. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 24 de diciembre de 2018

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado más tarde que el mensaje muestra un rey que "mira al futuro y no al pasado", hablando de empleo para los jóvenes y de retos tecnológicos y apelando a garantizar la convivencia dentro de la Constitución. Ha destacado "el gran mensaje de un rey que gobierna un gran país" y que -a su juicio- ha reunido en su discurso "todas las aspiraciones y esperanzas, especialmente de los más jóvenes", refiriéndose a "la necesidad de empleo para que esos jóvenes construyan el país".

"Pero, sobre todo, destacaría esas palabras en las que reunió el gran objetivo de la sociedad española que todos queremos, que es vivir en concordia", heredera del espíritu constitucional, cuando se cumplen 40 años de la carta magna. "La convivencia es algo frágil, no es un elemento que pueda ser maleado constantemente; hay que protegerla. Es la primera y más importante de las tareas que tenemos los políticos", ha señalado García Egea, quien ha resaltado que ha sido posible mantenerla gracias a la Constitución.

La convivencia es algo frágil, no es un elemento que pueda ser maleado constantemente; hay que protegerla. Es la primera y más importante de las tareas que tenemos los políticos Teodoro García Egea

En este sentido, ha añadido que "nada cabe fuera de la Constitución y todo cabe dentro de la legalidad constitucional" y ha rechazado "atajos que acaban resquebrajando las expectativas de los españoles y los sueños de muchos jóvenes".

"El futuro de España exige respeto a la Constitución. El PP se suma a ella, a defenderla y respetarla con el compromiso claro de hacer que las reglas de todos sigan siendo de todos", ha opinado. Para el responsable popular, "las palabras del rey deben ser pilares sobre los que se sustente el devenir" del país, basado en un consenso constitucional que permita construir la sociedad de los futuros 40 años.

"El mayor reto"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha coincidido con el monarca en su mensaje de Navidad en que el "mayor reto" de los españoles es asegurar "la convivencia defendiendo la igualdad, la libertad y la unión". "La convivencia es el mayor patrimonio, la obra más valiosa de nuestra democracia", es la frase que ha destacado por Rivera -también vía Twitter- de entre las pronunciadas por Felipe VI en su mensaje a los españoles.

De este modo, ha apoyado las palabras del Rey de que el "mayor reto" de los españoles es "asegurar esa convivencia defendiendo la igualdad, la libertad y la unión" y ha animado a todos a "mirar al futuro para modernizar y seguir mejorando nuestra gran nación".

"La convivencia es el mayor patrimonio, la obra más valiosa de nuestra democracia". De acuerdo con el Rey: nuestro mayor reto es asegurar esa convivencia defendiendo la igualdad, la libertad y la unión. Miremos al futuro para modernizar y seguir mejorando nuestra gran nación 🇪🇸. pic.twitter.com/AZ4twmzY2S — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de diciembre de 2018

Esta mañana, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha añadido ha negado que usara "palabras vacías y retórica hueca", como afirman los independentistas. En una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, ha sostenido que el rey estuvo ayer "a la altura" y pronunció "un discurso cargado de contenido que invita a todos a la reflexión". Ha dicho que, si insistió en la convivencia, fue porque "evidentemente está en peligro", por lo que ha enfatizado la importancia de la Constitución, un texto que "trajo la reconciliación y la concordia entre gente que estaba en las antípodas ideológicas".

"La democracia y la libertad eran el objetivo y se lograron. Es nuestra obligación, de las fuerzas políticas, mantener la democracia y la libertad, que no se pierdan", ha aseverado acto seguido. Sin la Constitución "no hay nada", no hay ni "libertad" ni "democracia", ha dicho Girauta, que ha censurado que Cataluña esté "en manos de un señor que considera que las reglas no van con él", en alusión al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

📽️ @GirautaOficial "Felipe VI aludió a la juventud, recordando que nuestros jóvenes deben tener una seguridad para su futuro laboral y personal; tenemos una obligación de dejarles un país mejor" #ActualidadCspic.twitter.com/zvavrxt9NI — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 25 de diciembre de 2018

Girauta también ha considerado "importante y oportuno" que Felipe VI aludiera a "la revolución tecnológica en ciernes" y a "la necesidad de que España se mantenga en la modernidad". Ha dicho que "está en peligro la adaptación de España a los nuevos tiempos" y que por eso fue "oportuno" que el monarca "subrayara esta cuestión en un debate político superficial".

Aciertos, con algún matiz

Elogiosa es también la valoración del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha reconocido "aciertos" en el mensaje real, como que Felipe VI se haya referido a las mujeres, a los jóvenes, que trate de "empatizar con los más castigados" o que "reconozca que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha" sobre Cataluña.

Iglesias ha escrito varios mensajes en su cuenta de Twitter -la valoración más extensa entre los líderess políticos- en los que refleja "algunas impresiones" personales tras escuchar el discurso, unas palabras que, en su opinión provienen "de una institución que difícilmente puede responder a los anhelos democráticos e igualitarios de la sociedad española".

De entre los "aciertos" del mensaje del rey, el más "reseñable" para el secretario general de Podemos es su "cambio de tono", respecto a la "cuestión territorial" y así asegura que "el Jefe de Estado abandona el discurso del 3 de octubre y habla de convivencia y respeto a la diversidad" para reconocer "implícitamente que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha sobre Catalunya".

Destaca además Iglesias que el rey haya hablado de las mujeres "en lo que parece un reconocimiento de la enorme desconexión que existe entre la institución monárquica y las aspiraciones que han expresado las mujeres en España" y asegura que don Felipe "sabe que la España feminista no quiere patriarcas".

También elogia el interés de Felipe VI por los jóvenes "un colectivo que mira con extrañeza y que se siente cada vez menos identificado con la monarquía. Más allá de la eficacia de estos mensajes, son síntoma de que el Rey es consciente de los límites de la institución que representa, y eso es positivo", afirma en su tuit.

Para el líder de Podemos, "al Rey le honra intentar empatizar con los más castigados y reconocer sus errores. El problema es que la institución monárquica pertenece a otro siglo y no puede, aunque lo intente, responder a la necesidad democrática de España: justicia social, feminismo, fin de la corrupción".

El Jefe de Estado ha hecho hoy un discurso que, aunque viene de una institución que difícilmente puede responder a los anhelos democráticos e igualitarios de la sociedad española, incluye claves interesantes y aciertos que reconocer. Algunas impresiones sobre sus palabras: — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2018

Habla a las mujeres, en lo que parece un reconocimiento de la enorme desconexión que existe entre la institución monárquica y las aspiraciones que han expresado las mujeres en España. El rey sabe que la España feminista no quiere patriarcas. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2018

Habla también a los jóvenes, un colectivo que mira con extrañeza y que se siente cada vez menos identificado con la monarquía. Más allá de la eficacia de estos mensajes, son síntoma de que el rey es consciente de los límites de la institución que representa, y eso es positivo. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2018

Lo más reseñable es el cambio de tono respecto a la cuestión territorial. El Jefe de Estado abandona el discurso del 3 de octubre y habla de convivencia y respeto a la diversidad. Reconoce así implícitamente que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha sobre Catalunya. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2018

Al rey le honra intentar empatizar con los más castigados y reconocer sus errores. El problema es que la institución monárquica pertenece a otro siglo y no puede, aunque lo intente, responder a la necesidad democrática de España: justicia social, feminismo, fin de la corrupción. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2018

Un tono algo más duro ha usado el secretario de Organización y Acción de Gobierno de la formación morada, Pablo Echenique, quien este martes ha asegurado que el rey se sirvió anoche de su "buen olfato político" y, "a diferencia del error que cometió el año pasado", se dirigió a los jóvenes y a las mujeres y se alejó de las tesis de los partidos de la derecha, aunque "no resulta creíble".

Echenique, en una comparecencia pública, ha aplaudido que el monarca regresa al "discurso clásico" después de que el año pasado asumiera "las tesis de los partidos de la derecha respecto del conflicto territorial". "Es de celebrar este alejamiento, pero no resulta creíble, después de que avalase el 'a por ellos' y diera el pistoletazo de salida a la estrategia autoritaria de PP, Ciudadanos y Vox. No resulta creíble, pero se agradece la intención", ha añadido.

No sería rey si no se discriminara a la mujer en la sucesión Pablo Echenique

A su juicio, Felipe VI también intenta acercarse a los jóvenes, cuando -según ha afirmado- las encuestas revelan que la institución monárquica no tiene mucho apoyo entre la juventud. Lo mismo ocurre con su apelación por la igualdad, ya que, según el dirigente de Podemos, la institución monárquica es "machista". "No sería rey si no se discriminara a la mujer en la sucesión", ha añadido Echenique, quien ha subrayado también: "La mención a la corrupción es la parte menos creíble, cuando en este año hemos conocido indicios de corrupción en la figura de Juan Carlos I".

El Rey intentó alejarse del "a por ellos" de PP, C's y Vox y quiso hablar a las mujeres y a los jóvenes. Pero no resulta creíble. España es un país moderno y los españoles miramos los hechos, no las palabras.



Aquí nuestra valoración de su discurso 👇 https://t.co/tAb6yMiPln — Pablo Echenique (@pnique) 25 de diciembre de 2018

"Sin credibilidad"

Quien sale de esta línea de aplauso general es el coordinador general de IU, Alberto Garzón, en un duro mensaje en Twitter. "He escuchado un discurso borbónico sin credibilidad y voluntarista (p.e., las menciones a la motivación, ilusión y esfuerzo de los jóvenes son propias de un "coach"). Es el discurso de quien sabe que tiene adaptarse pero no termina de saber ni hacia dónde ni cómo", escribe.