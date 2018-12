Desconcierto con TVE por lo que se escuchó al inicio de 'MasterChef Junior': "¿Estáis bien de la cabeza?"

El inicio de MasterChef Junior, de TVE, sorprendió este martes a algunos espectadores que se dieron cuenta de la canción que el programa había elegido como cabecera.

Como afirman muchos usuarios en Twitter, el tema seleccionado es Pumped up Kicks, de Foster The People, que trata de un niño que encuentra una pistola en el armario de su padre.

Esta es la letra traducida al castellano:

"Robert tiene una mano rápida

Él mirará alrededor de la habitación, no te dirá su plan.

Tiene un cigarrillo laminado, colgando de su boca, es un niño vaquero

Sí, él encontró un revólver

En el armario de su papá

escondida en una caja de cosas divertidas, y no sé que mas

Pero él viene por ti, sí, él viene por ti.

Todos los demás niños con los tenis caros, deberías de haber corrido, mejor corre, más rápido que mi pistola.

Todos los demás niños con los tenis caros, deberías de haber corrido, mejor corre, más rápido que mi bala.

Papi trabaja todo el día

El estará llegando a casa tarde, sí, él llega a casa tarde.

Y me trae una sorpresa

Porque la cena está en la cocina y está empaquetada con hielo

He esperado por un largo tiempo

Sí, la ligereza de mi mano es ahora un rápido jalón del gatillo,

razono con mi cigarrillo,

y dices que tu cabello esta prendido, debes de haber perdido tu ingenio, sí.

Todos los demás niños con los tenis caros, deberías de haber corrido, mejor corre, más rápido que mi pistola.

Todos los demás niños con los tenis caros, deberías de haber corrido, mejor corre, más rápido que mi bala."

TVE ha subido a su página web el capítulo completo de MasterChef Junior, pero ha omitido la cabecera, la parte en la que se escuchaba la canción.

Eso no ha sido obstáculo para que muchos en Twitter hayan mostrado su desconcierto:

En la la cabecera de Master Chef Junior en La 1 suena "Pumped Up Kicks" de Foster The People. ¿A nadie se le ha ocurrido leer antes de qué trata? 🤔 pic.twitter.com/f9QZ274IMC

#MCJunior usar Pumped Up Kicks (aunque sea una versión guay) de intro cuando va de la masacre en el colegio de Columbine no sé yo si era la mejor opción...

Me parece que poner una canción que habla de un tiroteo escolar (Pumped Up Kicks de Foster the People) como intro de un programa infantil (Masterchef Junior) es tener un humor bastante negro también te lo digo

Osea, en serio @MasterChef_es explicadmelo por favor, porque no entiendo si es una broma interna. No lo sé. Pero alguien antes de aprobar esa canción ha debido leer la letra, vamos. Es que no me lo puedo creer xddddd