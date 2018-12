La actuación de la gala de Navidad de 'OT' que ha desatado una agria polémica en redes

Nadie podría pensar que Los Lunnis fuesen a provocar una bronca nunca, en ningún sitio. Pero ha ocurrido, y ha sido en la gala de Navidad de Operación Triunfo 2018. Los muñecos infantiles de TVE han aparecido en el programa de la mano de Gisela, concursante de la primera edición del talent, y han desatado una agria polémica entre los fans.

¿Por qué? Porque muchos se han quejado amargamente por la presencia de los coloridos muñecos y otros han defendido su presencia, también la de Gisela y, de paso, han criticado a quienes se han puesto estupendos con los personajes infantiles.

Estos son algunos de los "proyectiles" en forma de tuits que los dos bandos han cruzado, hasta el punto de convertir en tendencia a Los Lunnis:

#OT18GalaNavidad ay que me meo que estan los lunnis en ot pic.twitter.com/OoDF2QTZ6j

JAJAJAJSJSJAJAJ si yo tenia un CD de villancicos de los lunnis pero esto no es clan sabes😂😂😂 me he quedado loca