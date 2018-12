Las 7 ciudades españolas que han conquistado a la prensa extrajera en 2018

Pontevedra, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada... todas esas ciudades despisden 2018 con el mismo 'galardón': haber conseguido que la prensa extranjera haya caído rendida a sus pies en algún momento del año.

Ese premio no es algo menor, ya que una recomendación en las páginas de los medios más prestigiosos de otros países puede ser un buen revulsivo para el turismo de la localidad y de la comarca.

Estas son las 7 ciudades españolas que han conseguido enamorar a los periódicos extranjeros:

1-. Granada

GTRES Granada

La capital andaluza es una fija en las recomendaciones turísticas de todo el mundo. Este año, el diario británico The Guardianla ha calificado de "fascinante" y ha asegurado que tiene "elegancia y movimiento a partes iguales".

El periódico ha señalado que la localidad ha atraído a muchas civilizaciones a través de los siglos y que los ecos de esos ocupantes pasados, "desde los antiguos íberos hasta los romanos y visigodos", se pueden encontrar en todas las partes de la ciudad.

Además, incide en que, como le corresponde a una ciudad universitaria, la innovación se abre paso en medio de la tradición.

2-. Palma de Mallorca

GTRES Catedral de Mallorca

The Guardiantambién ha destacado a la capital balear, que recomienda entre las 10 mejores ciudades europeas para festejar la Nochevieja.

El periódico británico destaca que Palma ofrece celebraciones del año nuevo más relajadas que las de Madrid y Barcelona y, además, un clima "ligeramente más cálido".Pese a ello, dice el artículo, hay igualmente árboles con luz y mercados que venden dulces como el turrón de almendras. "Y el laberinto de calles en el casco antiguo adquiere un aire mágico", señala.

The Guardian recomienda comer bocadillos en bares de tapas como la Bodega Sa Premsa o La 5a Puñeta. Destaca también el encanto de escuchar las campanadas en la Plaça de Cort, "donde las multitudes se reúnen para escuchar el reloj a medianoche".

3-. Pontevedra

GOOGLE MAPS Pontevedra

The Guardian también se fijó en Pontevedra, una ciudad a la que alabó porque tras desincentivar el tráfico en el centro ha logrado que en apenas 15 años más del 70% de los desplazamientos urbanos se hagan a pie o en bicicleta.

"Las personas no gritan en Pontevedra o gritan menos. Con todo el tráfico, menos el más esencial, desterrado, no hay motores acelerados ni bocinazos, ni rugidos de motos, ni gente tratando de hacerse oír por encima del ruido. No es la banda sonora habitual de una ciudad española. Lo que se escucha en la calle es el piar de pájaros en las camelias, el tintineo de las cucharas de café y el sonido de las voces humanas", afirmaba en su artículo el periodista Stephen Burgen.

El reportaje incluía, por ejemplo, el testimonio del arquitecto Rogelio Carballo Soler, quien señala que "la ciudad tiene el tamaño perfecto para la peatonalización". "Puedes cruzarla entera en 25 minutos. Hay cosas que podrías criticar, pero no hay nada que te haga rechazar este modelo", añadía.

4-. Zaragoza

GTRES Zaragoza

Otro diario británico, en este caso The Times, recomendó Zaragoza como alternativa a otros lugares masificados como Venecia o Barcelona.

"¿Venecia y Barcelona están demasiado llenas? Pruebe estos lugares", se titulaba el artículo, en el que el medio dedicaba un apartado a Zaragoza. "Intercambia Barcelona por la arquitectura de Zaragoza", decía el destacado de The Times.

"Aquellos que buscan evitar el terrible hacinamiento de Las Ramblas, deberían considerar un viaje a Zaragoza", afirmaba el medio, que recomendaba "intercambiar la Sagrada Familia de Gaudí por la fantástica catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar". También recomendaba "el maravilloso palacio de la Aljafería, un antiguo castillo morisco con hermosos jardines".

5-. Sevilla

GTRES Sevilla

El prestigioso diario The New York Times publicó en enero su listado de 52 destinos recomendados para 2018. Entre ellos no faltaba Sevilla, con una especial mención al Año de Murillo que llevó a la ciudad a ser elegida el mejor destino para 2018 por los usuarios de Lonely Planet.

Esta aniversario incluía "ocho exposiciones, 30 conciertos, tours y simposios que celebran al pintor y a su ciudad".

Además también se mencionaba el Palacio de Dueñas, recientemente abierto al público, y se recomendaba un hotel de lujo para pasar allí la estancia.

6-. Peñafiel

GETTY Peñafiel

En el mismo artículo, The New York Times también recomendó visitar la localidad vallisoletana de Peñafiel, de la que dicen que pese a pertenecer a la segunda región vinícola de España (por detrás de La Rioja, según ellos), produce unos de los vinos favoritos de los enólogos: Protos y Arzuaga, entre otros.

En el artículo se mencionaba un hotel de lujo para disfrutar de la estancia y además se ofrecían otras alternativas para disfrutar del viaje: visitar el museo del vino en el Castillo de Peñafiel y el Museo Nacional de Escultura, aunque este está en Valladolid.

7-. Driebes

CAMUSKENDAR / WIKIMEDIA COMMONS Driebes

The New York Times sorprendió este año al fijarse en Driebes, un pequeño pueblo de Guadalajara de 339 habitantes. "En el pueblo sólo queda un pastor. Tiene 82 años. El colegio, construido para 50 alumnos, tiene 11. En lo que va de año, seis de sus ancianos residentes han fallecido y no se ha registrado ni un solo nacimiento", se podía leer en el comienzo del reportaje publicado este lunes.

El periódico alertaba sobre el riesgo de despoblación que amenaza a la localidad, salvo que Driebes logre atraer "turismo o inversión". "Por eso el alcalde [Pedro Rincón] y su menguante grupo de votantes se emocionaron tanto este verano cuando unos arqueólogos pasaron un mes excavando en las afueras", aseguraba el diario en referencia al hallazgo de los restos de una ciudad romana, Caraca, de la que se han excavado 200 metros cuadrados de las doce hectáreas que se cree que ocupa.