Manu Guix manda a freír espárragos a una fan de OT: "Pues no vengas, mejor para todos˝

Manu Guix ha perdido la paciencia con una fan de Operación Triunfo. El director musical de las dos últimas ediciones del programa de talentos de TVE no ha podido contenerse ante el comentario maleducado de una joven que criticó al programa por la decisión de que los concursantes de 2018 canten su canción, Somos, en el último concierto de la gira de los triunfitos de 2017.

Esta decisión de última hora sobre el concierto, que tendrá lugar el 28 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, había desatado una agria polémica entre los fans y Guix, con toda la buena intención del mundo, trató de poner paz y llamar a la "paz" y la sensatez. Hasta que una chica, cuyo mensaje no está ahora disponible, escribió un contundente "Paz, una mierda".

El profesor de OT no lo aguantó y ha contestado con un mensaje igualmente contundente: "Perdona? Quien te crees que eres para hablar así? El concierto tiene más de 40 canciones, y una la cantan los de ot2018. Si tan estafada te sientes, no vengas. Mejor para todos. Feliz navidad".

La mayoría de las reacciones al mensaje de Guix han sido de apoyo por parte de otros seguidores, pero otros han defendido el derecho de la joven a criticar lo que le dé la gana.

Pues yo lo siento, pero entiendo el drama:

1) Pagas por algo "único" que al final no lo es

2) Te quitan 1 cancion de OT17 para meter OT18 (cuando puede no gustarte, conozco mucha gente que le pasa)

3) No informan en ningún momento

Y las entradas no son especialmente baratas (1)