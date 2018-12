Ucrania levanta el estado de excepción declarado después de que Rusia apresara tres de sus barcos

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha anunciado este miércoles el fin del estado de excepción en el país, que entró en vigor el 26 de noviembre después de que guardacostas rusos apresaran tres barcos de la Armada ucraniana en el mar Negro.

"A las 14:00 horas expiró el estado de excepción. Es mi decisión. Se basa en todos los elementos de la actual situación de seguridad del Estado", ha dicho durante una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, según informó la agencia UNIAN.

Poroshenko ha justificado en su momento la imposición del estado de excepción con lo que consideraba una amenaza de invasión militar por parte de Rusia, que condenó la medida y negó planes de atacar a su vecino.

El estado de excepción se aplicó en diez regiones costeras, limítrofes con Rusia -incluidas Donetsk y Lugansk, escenario de un conflicto armado desde 2014- y con Moldavia, y en el mar de Azov, las que se consideraron más amenazadas por una posible agresión del país vecino.

En un principio, Poroshenko propuso aplicar la medida excepcional durante 60 días, pero tuvo que reducirla a sólo 30 días ante las críticas de los diputados, que temían que le sirviera de argumento para aplazar las elecciones presidenciales.

Por ello, este miércoles el presidente, que buscará la reelección, ha insistido en que los comicios se celebrarán como estaba previsto, el 31 de marzo próximo.

"Me gustaría subrayar que la amenaza rusa no se ha ido a ninguna parte. Seré sincero: si no llega a ser por las elecciones, hubiéramos pedido a la Rada Suprema (Parlamento) continuar con el estado de excepción", comentó.

El estado de excepción incluyó medidas como la movilización de tropas hacia la frontera con Rusia y los puertos bañados por los mares Negro y Azov y las restricciones a la entrada en el país de varones rusos en edad militar.

El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó la medida al recordar que Kiev no llegó a declarar el estado de excepción ni después de la anexión de Crimea ni de la sublevación prorrusa en el este del país, ambas en 2014.

Poroshenko tachó de "agresión" el apresamiento de los tres barcos ucranianos con 24 marineros abordo, mientras Putin defendió el uso de la fuerza por parte de los guardacostas rusos contra la "provocación" ucraniana.

Debido a ese incidente naval, el presidente de EEUU, Donald Trump, canceló el previsto encuentro con Putin el pasado 1 de diciembre en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires.