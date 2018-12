"Valiente mojón": indignación suprema con el desenlace de 'La Verdad' de Telecinco

Este miércoles ha terminado La Verdad, la serie de Telecinco que, como su propio nombre indica, había enganchado a los espectadores planteando una serie de incógnitas sin resolver durante sus 16 capítulos, prometiendo una gran revelación al final.

Y a la hora de la verdad (guiño guiño) ha fracasado.

El último episodio ha enfadado a la mayor parte de la audiencia, que se reparten entre los que no han entendido nada, los que se olían las sorpresas y, sobre todo, los que sí lo han entendido y les parece malísimo. Y no es el primer final de Telecinco que decepciona...

Con los flecos del final de #LaVerdadDesenlace

te puedes hacer un poncho. — Afrodita A (@Afrodita___A) 26 de diciembre de 2018

#LaVerdadDesenlace Finales de telecinco

Los Serrano: todo un sueño de Diego

Sin tetas no hay paraíso: se cargan a los dos protagonistas de la serie

El príncipe: se cargan a Fátima

Él accidente: se cargan al chico y él malo vivió y coleando

La verdad: no he entendido nada — Patri Chafer 🦇 🌪️🐨 (@FerrerChafer) 26 de diciembre de 2018

- Oyes, que hace tiempo que no hay nadie al mando de esta serie y se nos ha ido de las manos. ¿A quién ponemos de asesino?

- Qué más da, ponemos una voz en off que diga que en la vida a veces hay interrogantes y a tomar por culo

😂😂😂😂😂😂

Con dos cojones #LaVerdadDesenlacepic.twitter.com/dNon547E9s — Koalapa Porgchez (@Dyanna_23) 26 de diciembre de 2018

No aparece el cadaver, no se hace justicia con fonseca, no se sabe de dónde sale la ropa y el poli se pira. ESTO ES PEOR QUE EL FINAL DE DORAEMON #LaVerdadDesenlace — Maricat Armstrong (@msad_armstrong) 26 de diciembre de 2018

Molaría entender algo de esta serie #LaVerdadDesenlace — sandra🔥 (@sandraaag7) 26 de diciembre de 2018

Tele5 y sus finales de mierda #LaVerdadDesenlace — María Pérez (@mariaperez_04) 26 de diciembre de 2018

De vergüenza. Me engancho a una serie para este final?? Por favor, arregladlo. Grabad un nuevo capítulo que cuente las cosas y no lo deje todo en el aire. @laverdadserie#LaVerdadDesenlace — María Toledo (@MariaToledoMT) 26 de diciembre de 2018

¿Qué pasa con Fonseca?

¿Qué pasa con la novia de Eguía?

¿Por qué la ropa con la que Fernando tiró a Paula aparece en casa de Cirilo?



Muy decepcionado con el final. Y por lo que estoy leyendo....no soy el único.#LaVerdadDesenlace — Iván Blanco (@IvanBlanco26) 26 de diciembre de 2018

Telecinco especialista en cargarse los finales de sus propias series. #LaVerdadDesenlace — ➫Aηdrες ℳαυrı🎅🏾 (@Andr3sMau) 26 de diciembre de 2018

Creo que estaban deseando terminar la serie y le dejaron que hiciera el final un niño de seis años porque si no, no me lo explico. #LaVerdadDesenlace — 💛💙Sirenita Cadista💛💙 (@gaditatotal) 26 de diciembre de 2018

En serio este final? Pero si quedan un montón de cabos sueltos #LaVerdadDesenlacepic.twitter.com/7jlrq4jwxb — Sara (@SMmad90) 26 de diciembre de 2018

Me da muchísima rabia ver una serie que es buenísima,porque los capítulos anteriores a este eran la leche,para luego acabar con este final de mierda. #LaVerdadDesenlace — Elena Megía ❤ (@ElenaMegias_13) 26 de diciembre de 2018

Valiente mojon!! Se puede ser mas predecible? Ni un giro de ultima hora? Ni una sorpresa?? Ha sido un telefilm largo, ni mas ni menos #LaVerdadDesenlace — Dalilatraskila (@dalilatraskila) 26 de diciembre de 2018