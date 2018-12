Imagina que puedes cambiar tu vida drásticamente con sólo un bolígrafo y un cuaderno. Parece imposible, ¿verdad? Pues es lo que plantea el método Bullet Journal creado por Ryder Carroll para ayudar a miles de personas a priorizar, ordenar sus ideas y llevar una vida mucho más organizada.

Este sistema consiste en crear nuestra propia agenda o diario, con nuestras propias necesidades y diferentes registros y colecciones. "Una agenda normal tiene una estructura muy rígida y a veces dejas páginas en blanco y te sientes mal por cosas que tenías que hacer y no has hecho", explicaba Carroll en una reciente visita a España para presentar el libro El método Bullet Journal: Examina tu pasado. Ordena tu presente. Diseña tu futuro. "Por eso prefiero que el papel esté a mi servicio. Tú evolucionas y tus necesidades también, y eso se refleja en tu planificación", aseguraba.

Esto explica que el Bullet de un año pueda ser muy distinto al del año siguiente: "Yo antes era diseñador de software y escribía muchas cosas sobre eso en mis cuadernos. Ahora me he centrado en escribir un libro y mi organización es diferente".

Aquí tienes algunas ideas para empezar tu Bullet Journal de 2019

Qué registrar en la agenda agenda

Este método cuenta con una gran comunidad de usuarios en internet. Algunos son verdaderos artistas y cada persona lo hace a su gusto.

Con este sistema se pueden registrar desde nuestras horas de sueño a los días de la semana en que hacemos ejercicio o cuáles son nuestros sentimientos. Así, al final del mes o del año, conseguimos reunir en unas cuantas páginas cómo hemos evolucionado durante esa etapa y podemos replantearnos cuáles son las cosas importantes de nuestra vida y de cuáles podemos prescindir. Además, ayuda a subir la autoestima cuando vemos lo conseguido, lo que nos propusimos meses antes y lo que tenemos ahora.

Los seguidores más avanzados de este sistema hacen dibujos en sus cuadernos, los decoran con pegatinas, practican una caligrafía perfecta... y convierten sus Bullet Journals en agendas para el día a día que, una vez acabadas, son algo así como sus memorias. Ahí escriben los momentos más importantes de la semana, del mes y del año, así como ideas, pensamientos y reflexiones. Además, al llevar una cuenta escrita de su día a día, les sirve para controlar sus hábitos de vida y mejorarlos.

Carrol empezó cuando era joven. Tenía déficit de atención y se las ingenió para encontrar herramientas para organizarse. "Lo pasé mal en el colegio así que durante décadas traté de hacerme con el método que mejor me funcionaba y al final, uniendo las piezas, creé el Bullet Journal que conocéis".

Atención diaria

Según Carrol, lo ideal es dedicarle tiempo cada día al Bullet, aunque sean cinco minutos. "Yo los uso todo el rato, pero cuando tengo mucho trabajo igual son cinco minutos por la mañana y cinco por la noche para reflexionar", cuenta. Pero eso es a gusto de cada uno: si decides que sea un diario largo le tendrás que dedicar más tiempo.

Así quedaría un Bullet Journal completo tras un año

Eso sí, le dediques más o menos tiempo, toda la comunidad que hay en internet insiste en la mejoría de su estado mental tras usar el método. "No pretendo ser psiquiatra", sostiene Carrol, "pero el Bullet Journal ayuda a externalizar el pensamiento". Por eso ayuda a gente que tiene ansiedad o "se siente aplastada por pensamientos que están constantemente en su cabeza". Cree que al plasmar esos miedos en el papel "se crea distancia con ellos y ya no están dentro de nuestra cabeza".

Al final se trata de que nuestra cabeza sea más transparente y podamos organizar a fondo nuestras ideas. "Esta ha sido mi experiencia personal y no me extraña que la gente la use para ello, porque lo que nos decimos y lo que escribimos no siempre son lo mismo y las cosas escritas, a veces parecen una tontería cuando las lees".

¿Te atreves a cambiar tu vida y organizar tu 2019?