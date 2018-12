Del 15 al 1: los mejores momentos que ha dejado la televisión en 2018

Ha habido momentos buenos, buenísimos y mejores. La televisión ha estado llena de grandes hits este 2018, hitazos que ya podemos considerar históricos. Ahí está la noche en que Amaia Romero se coronó como la ganadora indiscutible de OT 2017 (sí, fue este año), justo después de ponernos la piel de gallina cantando Shake it out de Florence and the Machine y antes de hacernos soñar con una posible victoria en Eurovisión 2018.

También está en la lista el día en que Dani Mateo se sonó los mocos con la bandera de España en El Intermedio y tuvo que ir a declarar tras una denuncia del Sindicato de Policías; la tarde en que Isabel Pantoja llamó inesperadamente a Sálvamepara hablar de Chabelita (luego le dio a rellamada e hizo una segunda conexión); y la bochornosa actuación de Amaia Montero en Canal Sur.

Pablo Motos ha vivido sus momentos en El Hormiguero —no podemos dejar pasar por alto la visita de David Broncano que acabó explicando qué es el beso de Poseidón—, aunque sin duda el momentazo lo vivió la noche en que no pudo contener las lágrimas porque esa misma mañana había fallecido su madre. ¡Menudo abrazo le dio Laura Paussini!

Este año ha sido el año del Cómeme el donut de Factor X, del Pim pam trucu trucu de Chicote, del Maldito Muñeco de GH VIP y, cómo olvidarlo, del deseo de "follar, follar" que expresó a voz en grito Pablo Amores, novio de María, la noche en que salió de la Academia de OT. Luego supimos por ella, y por una pregunta indiscreta de Dani Mateo, que sus deseos se hicieron realidad...

Todos esos momentos forma parte de los grandes hits de 2018, de los que en El HuffPost hemos elegido los que (según nuestra opinión) son los 15 imprescindibles y los hemos organizado del menos malo al mejor. Entre los que han quedado fuera merecen una mención especial la sorpresa de De Gea a Edurne en Got Talent, el intento de Cristina Pedroche y Anna Simón de imitar a Aitana y Ana Guerra cantando Lo malo, el día que Ana Blanco se vistió de negro para unirse a las reivindicaciones de los trabajadores de TVE, la reflexión sobre la maternidad subrogada de Sandra Sabatés en El Intermedio o el especial sobre depresión de Salvados.