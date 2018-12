El extraño corte de Mamen Mendizábal a una política del PP tras su apasionada defensa de Vox

Isabel Díaz Ayuso, secretaria de comunicación del PP, ha protagonizado un momento muy tenso en Más Vale Tarde tras defender apasionadamente a Vox como un partido "constitucionalista" que defiende valores "de la gente de bien".

Mamen Mendizábal ha cortado la conexión de forma muy brusca y sin preguntar para dejar que se retratara. No es la primera vez que ambas mujeres chocan por el mismo tema en el mismo programa.

La presentadora ha empezado fuerte: "¿El PP se va a sentar en un gobierno en que esté VOX?". "Desde luego, va a hablar con Vox como viene haciendo con Ciudadanos, porque es un partido constitucional", ha soltado Díaz Ayuso.

Aún así, no ha dejado de insistir en que no son "lo mismo" y admite que los de Santiago Abascal defienden posturas que ella no comparte. "La mayor diferencia de PP y Vox es que nosotros creemos en el Estado de las Autonomías", sugiere.

A partir de ese momento, la 'popular' se ha encendido en su defensa de la formación de ultraderecha, que defiende como buena porque "respeta la Constitución, el régimen del 78, la Corona, la Transición y lo que nos une como españoles".

Mendizábal ha dejado que se retratara y siguiera: Díaz Ayuso considera que "los derechos de las mujeres están perfectamente protegidos y fuera de duda" y por eso defiende los ataques de Vox a la Ley contra la Violencia de Género frente a "la dictadura de las feministas radicales".

La secretaria de Comunicación del PP se ha quejado del supuesto retrato que pintan los medios de los partidos: "Los comunistas de Podemos son la izquierda simpática, el PSOE el centro, y a partir de aquí, C's, y PP y VOX estamos entre Nueva Zelanda y Marte".

Y lo mejor ha venido al definir a las actuales derechas españolas: "Ciudadanos es un centro izquierda moderado, con el que uno se puede entender. El PP es el centro derecha y Vox es una derecha, que tendrá votantes que no comparto pero que no es como lo están pintando".

El catolicismo representa "a la gente de bien normal"

Díaz Ayuso se ha venido arriba hacia el final y ha recuperado un discurso con tintes franquistas. Según ella, el discurso de izquierdas son "monsergas" porque los toros, la bandera, el himno y el catolicismo representan a "la gente de bien normal que se levanta a trabajar por un país normal".

"En Andalucía, antes que andaluces son españoles", ha rematado. Antes de que prosiguiera, y sin hacer ningún comentario ni entrar a debatir ni repreguntar, Mendizábal ha soltado: "Agradezco mucho su claridad, pero tengo otra entrevista". Y ha cortado la conexión.

Aunque algunos han querido ver que no sabía qué decir a la política del PP, la presentadora ha dejado claras sus intenciones en Twitter: