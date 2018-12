El recado de Ferreras a Ciudadanos en 'Al Rojo Vivo' tras su pacto con PP y Vox

Antonio García Ferreras, director de LaSexta y presentador del programa Al Rojo Vivo, se ha desplazado a Andalucía para cubrir en directo la composición del Parlamento de Andalucía, que será presidido por Marta Bosquet, de Ciudadanos, tras ser elegida con los votos de su partido y el apoyo de PP y la ultraderecha de Vox.

Bosquet accede al cargo tras el acuerdo alcanzado por las tres formaciones de derecha que previsiblemente será la antesala a un futuro de pacto de investidura para que Juanma Moreno, candidato del PP, sea presidente.

"Tiene prácticamente todas las papeletas para ser presidente de la Junta", ha dicho Ferreras, que ha recordado que todo pasa por el apoyo de Vox "aunque no lo quieran reconocer".

El presentador de Al Rojo Vivo ha respondido a las palabras del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha asegurado, en declaraciones a la Cadena SER, que la formación naranja no tiene "un acuerdo de gobierno con Vox".

Ferreras ha recordado al partido presidido por Albert Rivera que todo pacto va a pasar por Vox. "¿Recordáis la escena de Casablanca donde el capitán Renault le decía a Rick, "esto es un escándalo, he descubierto que aquí se juega"?, pues Vox va a jugar este partido, está jugando este partido. Es imprescindible, estratégicamente imprescindible, para que PP y Ciudadanos pueda gobernar".

Y ha lanzado este recado a Ciudadanos:

"Lo que ocurre es que a Ciudadanos le incomoda muchísimo esa relación con Vox. Al PP no, porque el PP de Casado ha dicho que es un aliado natural y van a jugar a eso, pero en Ciudadanos hay una incomodidad tremenda. El candidato por Barcelona, Manuel Valls, ya lo ha dicho: con Vox no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. El grupo liberal europeo, los macron europeos no quieren a Vox porque les recuerda a Le Pen o a Salvini. Pero tienen que asumirlo. Es más, hay un acuerdo para que la Presidencia del Parlamento recaiga en una diputada de Ciudadanos con el apoyo del PP y de Vox. Y Ciudadanos lo sabe y Ciudadanos ha tratado de camuflar con la presencia de Adelante Andalucía en una de las vicepresidencias, pero Vox está presente en la combinación".