Las cosas más descacharrantes que pasaron en el mundo en 2018

2018 ya es historia y, echando la vista atrás, podemos decir abiertamente que el mundo está loco. Han pasado tooooodas estas cosas que, simplemente, nos han dejado sin palabras.

Qué decir de este señor, candidato a las elecciones generales húngaras de abril se presentó disfrazado de pollo. "Creo que la gente en Hungría ha perdido la confianza en los políticos humanos, así que es razonable suponer que confiarán en un pollo o un perro", dijo al portal de noticias Euronews.

¿Es normal que esto haya sido un éxito?

La vaca Penka.

La pobre vaca Penka, de origen búlgaro, cruzó la frontera con Serbia y salió de la UE sin saberlo. Nadie la detuvo entonces, pero sí cuando trató de volver a entrar en territorio comunitario sin tener los papeles en regla. Las normas sanitarias prohíben a los animales entrar en los países de la UE sin documentación que confirme que no tienen ninguna enfermedad. Finalmente Penka, que estaba embarazada, sobrevivió, gracias a una gran campaña internacional.

Hablando de vacas, ¿cómo olvidar a Moreno Bonilla pidiéndole el voto hasta una vaca?

Sí, a intentar convertir sus uñas en dientes.

"Voy a mostrarte cómo preparar mi receta de relleno de pavo para Navidad usando solo mi boca", declara la protagonista de estos vídeos que se han hechos virales. La 'chef' se presenta como Riva Godfree y se ha dedicado este 2018 a eso, a cocinar con la boca. Y lo mejor (o peor) de todo, es que ha triunfado.

Para más de uno participar en ellos sería un sueño, seguro. Este año los ganadores fueron Andjela Dendic, Milka Doderovic, Dijana Labovic y Milos Radulovic, batieron el récord de la competición, que fue establecido el año pasado y era de 48 horas y media. Todos estuvieron 49 horas tumbados en un colchón, que era en lo que consistía la competición.

A Trump podríamos dedicarle una noticia entera para resumir su 2018, porque son tantas, pero tantas, las veces que nos ha dejado sin palabras este año... Pero nos quedamos con estas:

Cuando le preguntó a una niña de 7 años si sigue creyendo en Papa Noel:

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1