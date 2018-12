Le pide a su padrastro que le adopte por Navidad... y la historia no puede ser más bonita

Hay regalos y regalos. Los hay más caros, más pensados, por cumplir... Y los hay que cuando uno los reciben, llegan al alma. Eso es lo que le ha pasado a este hombre, que abrió entre lágrimas el paquete que Alec le había preparado para Navidad:

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. 🎄🎄 merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd — . (@alecyewest) 25 de diciembre de 2018

Las lágrimas del hombre al final fueron las de todos los presentes, porque lo que había en la bolsa eran los papeles en los que el joven le pedía que le adoptara. "Mi padrastro me ha criado como si fuera su hijo desde que tenía tres años, esta Navidad he sorprendido a mi familia y le he pedido que me adoptara. 🎄🎄 Feliz Navidad", ha escrito el joven, generando cientos de comentarios igual de emocionados que los de su propia familia.

I am a stepfather to an amazing 18 year old son. I have been in his life since he was 2 months old. What an honor it has been. — Richie Beckham (@richie000) 26 de diciembre de 2018

"Soy el padrastro de un niño increíble de 18 años. He estado en su vida desde sus 2 meses de edad. Qué increíble ha sido".

This...this is a look of pride and love, I'm 😭😭😭 pic.twitter.com/rfBS6zRAUt — Srta. Andino (@miss_andin0) 26 de diciembre de 2018

"Esta es la mirada del orgullo y del amor".

Made me cry💞 — Cats With No Hope🐈 (@catswithnohope) 26 de diciembre de 2018

"Me hizo llorar".