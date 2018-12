"Mi consorte...": el 'palito' de Monedero a Letizia en su particular parodia del discurso del rey que aún retumba en Twitter

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha hecho una particular parodia del tradicional discurso navideño del rey que, con palito incluido a la reina Letizia —alude a los mensajes que intercambió por el móvil con el empresario Javier López Madrid en medio del escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, en los que la reina se refería a él como "compi yogui"—, termina con un rap que en pocos días tiene cerca de 1.500 'me gusta'.

"Españoles, en estas entrañables fechas navideñas, me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a todos vosotros para felicitaros estas entrañables navidades, para desearos que las paséis en familia, o con la familia ampliada, o como podáis, que la familia aburre. Y ya os lo digo yo. Y transmitiros mi consorte y yo, que no ha podido venir porque está con algún compi, y desearos junto con mi equipo de colaboradores nuestros mejores deseos, y advertiros de que si os portáis mal, como está sucediendo por allí por el norte, contad con los antidisturbios porque es por el bien vuestro y por el de España", comienza su intervención Monedero, quien en un momento dado afirma estar harto de "hacer lo de siempre y repetir lo mismo".

En ese momento, y acompañado por colaboradores como Máximo Pradera, el exdirigente de Podemos reincide con el rap —recordemos que ya le dedicó uno al pequeño Nicolás— y se inventa esto con el afán de "no hacer lo de siempre y repetir lo mismo":

"Y aquí venimos sin pedir permiso

Los que no tuvimos miedo y fuimos insumisos,

desobedientes que no habéis tenido miedo.

Quiero deciros que nadie os dicte el deseo,

y los de siempre envueltos en otros ropajes,

democracia de más bajo octanaje.

Y nos reímos de los que dicen España,

al mismo tiempo que se roban las tapas y las cañas.

Os vigilamos, cuerda de golpistas, para que no regresen

las hordas de fran... rentadamente.

Desobedientes solo quiero deciros: en 2019 feliz felizmente desobedientes...

no, otra vez no, otra vez no".