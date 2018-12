Un perro desata el caos en un desfile de Navidad y el vídeo es un hit total: 100.000 retuits en cuatro días

Los perros son el mejor amigo del hombre, pero no del hombre disfrazado de galleta de jengibre. Esto es lo único que te va a quedar claro después de ver el vídeo que te va alegrar el día, la semana e incluso el mes: un can desata el caos en un desfile de Navidad.

Es imposible saber qué provocó la reacción del perro, que persigue con ferocidad a uno de los hombres disfrazados de galleta de jengibre. Pero es más imposible aún saber qué pasaba por la cabeza de los otros hombres disfrazados de galleta para decidir acudir en ayuda de su compañero y dar forma así a una de las escenas más hilarantes que se recuerdan.

this video of a dog disrupting a christmas parade is the best thing pic.twitter.com/0no1y4hxzu