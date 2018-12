El último 'dardo' envenenado contra Letizia viene de Portugal: "Insegura..."

El ex embajador portugués José de Bouza Serrano, quien fuera secretario de la Embajada portuguesa en Madrid, ha sido el último en valorar la figura de la reina Letizia, de quien afirma —en su último libro Las familias reales de nuestros días— que tiene "dos caras: por un lado cierta inseguridad, y por otra una gran ambición".

De este modo el ex embajador, quien en una entrevista en el portugués Diario de Noticiasllega a decir que todas las monarquías europeas están "mal casadas", argumenta que a la reina Letizia le pesa "tener un divorcio a sus espaldas": "La aristocracia española no se lo perdona", considera De Bouza Serrano, quien cree que tampoco le perdonan "los malos modos con su suegra, muy querida".

No obstante, el ex embajador portugués también tiene palabras de alabanza para la reina Letizia, a quien le reconoce su afán por "mejorar la imagen de la monarquía" en España: "Letizia llegó a una familia desnortada, con los reyes eméritos cada uno por su lado", argumenta De Bouza Serrano.

No obstante, el ex embajador acusa al rey Felipe VI de no cumplir la promesa que le hizo a su abuelo don Juan de Borbón de que se casaría con alguien de su rango, lo que ha provocado malestar entre los monárquicos.

En definitiva, De Bouza Serrano califica la monarquía española como "la más frágil de Europa", con factores como el fin del bipartidismo y el auge de "fuerzas republicanas" entre los principales ingredientes para aventurar "un futuro difícil" para Felipe VI y su consorte: "Los españoles no son monárquicos, fueron juancarlistas", concluye.

