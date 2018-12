La incontestable respuesta de 'MasterChef Junior' a la crítica del PSOE: "Lo de preguntar antes de atacar y acusar..."

El programa Masterchef Junior ha respondido con contundencia al tuit de la Secretaría de Igualdad del PSOE-Madrid, que este jueves acusó al programa de no fomentar la igualdad por regalar a una niña una muñeca a y dos niños un móvil y una tableta.

En la última escena del programa que TVE emitió este martes apareció la presentadora, Eva González, con los tres pequeños expulsados: Carlota, Unai y Ferrán. Como premio de consolación, el programa les hizo regalos. En concreto, una muñeca para la niña y una tableta y un móvil para los niños.

Los tres niños se mostraron completamente emocionados con sus regalos, pero el PSOE criticó que esos obsequios no eran lo más adecuados. "Señorxs de # MasterChefJunior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad... ya si eso otro día # AsíNo", escribió la Secretaría de Igualdad del PSOE-Madrid.

Señorxs de #MasterChefJunior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad... ya si eso otro día🤦🏽‍♀️#AsíNopic.twitter.com/PElBX5KFZ7 — Igualdad PSOE-M (@igualdadpsoem) 27 de diciembre de 2018

El programa ha explicado ahora que los regalos que El Corte Inglés entrega a los aspirantes se eligen de una lista que hacen los propios niños con sus padres. "¿Debimos "castigar" a @ carlotamcj6 con otra cosa? Lo de preguntar antes de atacar y acusar... ya si eso otro día", replica Masterchef Junior.

Fuentes de la producción del programa confirman que "los niños eligen cuál quieren que sea el regalo que recibirán al salir". Por ejemplo, explican, en el anterior programa las niñas que salieron tuvieron otros regalos. Y Carlota quería un babyborn porque era lo que más ilusión le hacía.

Los regalos que @elcorteingles entrega a los aspirantes se eligen de una lista que hacen los propios niños con sus padres, como es este caso. ¿Debimos "castigar" a @carlotamcj6 con otra cosa?

Lo de preguntar antes de atacar y acusar... ya si eso otro día — MasterChef (@MasterChef_es) 28 de diciembre de 2018

"No mezclemos cosas. Aquí no hay ningún estereotipo. Hay una niña que pide como regalo una muñeca y es lo que @ elcorteingles a través del programa le regala. No le "ha tocado" sino que lo eligió ella, pudiendo haber escogido cualquier otra cosa", ha escrito el programa en respuesta a otra usuaria.

Lo cierto es que ese programa de MasterChef Junior no para de acumular polémicas, dado que TVE ya tuvo que pedir disculpas tras asegurar que el azúcar moscovado, la melaza, la panela, la miel o el sirope son alternativas más sanas y saludables al azúcar.

Las críticas no tardaron en llegar. Entre ellas, la del periodista de El País Mikel López Iturriaga, quien escribió: "Ni el azúcar moreno, ni el integral, ni la miel ni el sirope de agave o de arce son más sanos que el azúcar. Porque son, básicamente, azúcar. Demencial que la televisión pública desinforme de esta manera, y encima en un programa con niños".

Ni el azúcar moreno, ni el integral, ni la miel ni el sirope de agave o de arce son más sanos que el azúcar. Porque son, básicamente, azúcar. Demencial que la televisión pública desinforme de esta manera, y encima en un programa con niños 🤦‍♂️ https://t.co/0F9RXA00qt — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) 26 de diciembre de 2018

Quizá habría sido más acertado hablar de "alternativas más nutritivas" y no "más sanas". Lo sentimos si el término que hemos utilizado no es el más apropiado 😕 — La 1 (@La1_tve) 25 de diciembre de 2018

Y más: el programa provocó desconcierto en parte de la audiencia al utilizar para la cabecera la canción Pumped up Kicks, de Foster The People, que trata de un niño que encuentra una pistola en el armario de su padre.