¿Quién ha sido el personaje más cansino de 2018? (¡VOTA!)

El HuffPost Personajes 2018

Desde que el 30 de mayo lanzó su single Malamente, la cantante Rosalía se ha convertido en un auténtico fenómeno mediático. Que si ha llegado para revolucionar la escena flamenca, que si ha lanzado una colección de ropa, que si se ha convertido en la nueva chica Almodóvar, que si su disco se anuncia en gigantescas dimensiones en Times Square de Nueva York, que si ha roto con C. Tangana, que si solo es un producto de marketing...

¿Resulta un poco cansino el fenómeno Rosalía? Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Pero ella no es la única que, queriendo o sin querer, ha asaltado titulares, fotos, comentarios, críticas y se ha convertido en protagonista de la actualidad cultural y social durante 2018 llegando, incluso, a hartar un poquito.

Lo que ha ocurrido con Rosalía estos meses es similar a lo que pasó en 2017 con Los Javis. ¿Os acordáis? Todo lo que hacían, absolutamente todo, era noticia. Un discurso de agradecimiento en los Feroz, un tuit, las nominaciones a los Goya de La llamada, las clases en la Academia de OT, la serie Paquita Salas... Y 2018 no ha sido muy diferente para ellos, aunque lo poco gusta y lo mucho cansa, y parece que los chicos empiezan a desinflarse.

Este mismo refrán se puede aplicar al pianista James Rhodes. Desde su cuenta de Twitter, desde los micrófonos de la Cadena SER y desde su columna de El País, el músico británico ha querido insuflarnos un poco de orgullo patrio. De lo que él entiende es de música, pero la fama le ha sobrevenido por su insistencia en hacernos ver que los españoles somos unos auténticos afortunados por vivir donde vivimos, por comer lo que comemos, por relacionarnos como nos relacionamos e, incluso, por tener los políticos que tenemos. Pero, ¿de verdad todo es tan de color de rosa aquí y tan gris fuera?

Rosa, muy rosa, por muy feminista, ha sido la vida de Leticia Dolera este 2018. Allá donde ha ido, sus discursos sobre igualdad, derechos de las mujeres y acoso han sido aplaudidos y vitoreados... Hasta que todo se torció y la despedida de una de las actrices de su serie por estar embarazada se convirtió en un fortísimo dolor de cabeza.

A David Broncano no sabemos si 2018 le ha provocado muchos dolores de cabeza. A simple vista, no lo parece porque este ha sido su año. A medida que han ido avanzando los meses, la popularidad del presentador y monologuista ha ido creciendo como la espuma. Su programa en #0 de Movistar, La Resistencia, se ha convertido en un fenómeno al que no se resiste ninguna de nuestras celebridades y él ha decidido dejarse querer y acudir allí donde le llaman. Lo hemos visto en la manifestación de las periodistas con motivo del Día de la Mujer, en alguna que otra recepción en Moncloa, en la copa de Navidad del Ayuntamiento de Madrid compartiendo monólogo con Carmena... Y eso que su humor, todos lo sabemos, no es precisamente del agrado de todo el mundo.

Igual que tampoco lo es el de Dani Mateo —o el de los guionistas de El Intermedio (laSexta)—. La polémica de la bandera ha empañado el final de año del humorista, que en sus intentos por calmar los ánimos de sus detractores ha vuelto a avivar la llama unas pocas veces.

La llama que no parece apagarse, gracias a sus fans, es la de la ganadora de OT 2017, Amaia. Nadie pone en duda sus cualidades artísticas pero, además, sus miles de fans la han convertido prácticamente en una deidad, que ha llegado para ocupar Un nuevo lugar. Mientras que sus admiradores aplauden sus reacciones, han vivido con pasión su historia de amor con Alfred, aplauden sus piernas sin depilar y suspiran porque la navarra les dedique una de sus singulares fotografías e Instagram, los demás empezamos a estar un poco saturados de tanta perfecta imperfección.

¡Por cierto! Igual de perfectos parecen los días de Sara Carbonero en su retiro portugués, solo interrumpidos por sus trabajos para las marcas. Eso sí, interrumpidos con mucha frecuencia porque a la de Toledo no se le resiste nada y este año la hemos visto promocionar ropa, joyas, champús, cosméticos, medias y bañadores en fiestas, anuncios, editoriales de revistas y en publicaciones de Instagram.

¡En fin! Que como todos los años, personajes cansinos ha habido, y no pocos. Pero... ¿a cuál le darías el título de cansino premium? ¡Vota por tu favorito!