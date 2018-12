Para algunos hijos no es fácil ver que sus padres, después de separarse, rehacen sus vidas. Unos optan por el rechazo a la nueva pareja, otros se aíslan del progenitor que haya vuelto a encontrar el amor y luego está Candela. Ella misma ha compartido la carta que escribió a su padre tras descubrir en WhatsApp que tenía novia, y el texto es tan épico que merece pasar a la historia.

Lo primero que queda claro es que Candela era toda una drama queen en 2013, cuando ocurrieron los hechos. La joven ha compartido una fotografía de lo que escribió en su diario ese día, un fatídico 27 de octubre. Su texto, absolutamente desgarrado, lo tiene todo para entender lo que sentía una niña y todo, también, para reírse a mandíbula batiente ahora que el tiempo a puesto todo en su sitio.

Este es el texto, cuya ortografía original respetamos:

"Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía "amor". Yo le voy a empesar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cuelo. Si veo a una chica acá dentro les voy a decir mi discurso: "Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían cecretos pero ya veo que hay muchos crecretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?" y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte", dice la primera parte.

Pero hay más, la maravillosa coda final, escrita ya en dos colores diferentes: "A partir de ahora nunca más le voy a hablar bien. Hoy me voy a arriesgar. Lo voy a llamar y le voy a decir: "Hola, vi tu guasap y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?".

miren lo q escribi en el 2013 en mi diario de violetta cuando me entere q mi papa tenia novia JAKSJDJSJASJ que dramatica pic.twitter.com/k324RoEK3Z — candela -44 (@louistkarlas) 26 de diciembre de 2018

Candela, está claro, lo tenía todo pensado. Su dramatismo está arrasando en Twitter, donde la publicación tiene ya más de 9.500 retuits y cerca de 80.000 'me gusta'.