Las palabras de Susana Díaz en 2017 que se le han vuelto en contra tras las elecciones en Andalucía

Mayo de 2017. Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez debaten en Ferraz antes de las primarias del PSOE que finalmente venció Sánchez.

Tras el debate, por momentos duro entre Díaz y el actual presidente del Gobierno, la presidenta andaluza compareció ante los medios de comunicación. Además de valorar lo sucedido, quiso lanzar un dardo a Sánchez, que había cosechado pésimos resultados en las elecciones de diciembre de 2015 y en las de junio de 2016: "Si los secretarios generales, en un momento dado, no remontan electoralmente la situación, lo asumen en primera persona".

Y agregó: "Lo hizo Felipe, lo hizo Almunia, lo hizo Zapatero y lo hizo Rubalcaba. Y yo lo haré. Y ese compromiso lo tengo. Que si conmigo no mejoran los resultados electorales y no hay remontada electoral, yo me iré sin hacer ruido, sin fracturar al PSOE. Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos mucho menos importantes que un gran partido como el PSOE. Estoy convencida. Forma parte de nuestra tradición, de nuestra confianza, de nuestra manera de ser. Ser socialista es una manera de vivir y de estar. Y así lo haré. Siempre considero que cada uno de nosotros es mucho menos importante que el PSOE".

Tras perder 14 escaños y casi un 30% de los votos respecto a las elecciones de 2015, Susana Díaz ha asegurado que seguirá en la oposición si finalmente PP, Ciudadanos y Vox se ponen de acuerdo para hacer presidente a Juanma Moreno, candidato popular.

Sin embargo, sus palabras de 2017 han sido rescatadas en Twitter por la usuaria @CintaCJ, en un vídeo que se ha hecho viral en esta red social.

Y son muchos los que recuerdan a Díaz que la dichosa hemeroteca no perdona ni tiene piedad:

Es demoledor comprobar cómo Susana está convencida que el PSOE es ella y de ella. Obviando su historia y a su militancia. Susana, cúrate las heridas y no uses al PSOE como tiritas. — Rosa (@rosa_helop32) 29 de diciembre de 2018

Le ruego a la compañera @susanadiaz Presidenta en funciones de Andalucía que cumpla su palabra. Que se vaya sin hacer ruido, sin fracturar a nuestro @PSOE y estoy segura que se irá recuperando la confianza en @psoeandalucia para la próxima elecciones 🌹 — Antoñi Luque (@toimarche28) 29 de diciembre de 2018

@susanadiaz, de verdad, no tienes ni rastro de sospecha de que tú estás en el centro del fiasco andaluz...?; que tú eres el problema y no la solución?; tu pensamiento gira solo sobre tu propio yo? La dimisión, cuanto más tarde más dolorosa, para todos — Aigor (@llamameaigor) 30 de diciembre de 2018

Hágalo por su historia de los 139 años de su Fundación.PSOE — Paco Roldan Urbano (@PacoRoldanUrba1) 29 de diciembre de 2018

Tardando esta. — manuel martin (@Nitram45sec) 30 de diciembre de 2018

Ya estás tardando en largarte. — Josu (@txus2006) 30 de diciembre de 2018

Donde dije digo, digo Diego 😉😉 — Xelop (@xelopv) 30 de diciembre de 2018

Se tiene que ir,claro que sí,aunque haya ganado y aunque Snchz no se fue tras dos derrotas.Y,en Adelante Andalucía, cuyo fracaso ha sido brutal,también deberían haberse ido sus dos dirigentes. — Fdo LM (@lerlopmar) 30 de diciembre de 2018

