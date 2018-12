Miriam Saavedra, la ganadora de Gran Hermano VIP, acudió este sábado al Deluxe (Telecinco) para zanjar todas las polémicas surgidas en la casa de Guadalix y se enfrentó a los colaboradores que más críticos habían sido con ella durante los tres meses que duró el concurso. Y de todos ellos, el que salió peor parado fue sin duda Rafa Mora.

El colaborador y la invitada se pasaron toda la entrevista enzarzándose en distintas discusiones, más o menos elevadas de tono. Rafa Mora acusaba a Miriam Saavedra de haber insultado a todos sus compañeros de la casa, de echar la culpa siempre a los demás y de no asumir ninguna responsabilidad.

La entrevistada respondió que lo único que había hecho en el concurso fue defenderse porque los otros participantes siguieron con ella una estrategia de acoso y derribo y que sus descalificativos no eran tan graves como los que le dirigieron a ella.

"Bueno, llamabas zanahoria, vegetal, plátano...", acusó despectivamente Rafa Mora. Los demás dieron la razón a su compañero y echaron en cara a Miriam que cuando decía todo aquello, lo hacía con mucha maldad.

Pero Miriam insistió en que lo que ella decía no era comparable: "He tenido que soportar cosas horrorosas por llamar zanahoria, porque yo no suelto barbaridades por mi boca".

Más tarde, mientras otros colaboradores preguntaban a la invitada, Rafa Mora empezó a pincharla y se produjo un diálogo entre ellos que parecía sacado de un patio de colegio infantil:

—"Venga, zanahoria", espetó Rafa Mora.

—"Platanazo", respondió Miriam Saavedra.

—"Platanazo el que tengo aquí", escupió el colaborador.

María Patiño le reprendió y él se defendió: "¡Ah! Qué ahora soy yo machista? Porque ya lo estoy escuchando".

Y efectivamente, su respuesta a Miriam, bastante salida de tono en un programa de televisión, no pasó desapercibida en redes, donde la ganadora de GH VIP cuenta con gran apoyo. Muchos usuarios empezaron a pedir en Twitter que se expulsase al colaborador del plató por la ofensa, pero algunos fueron más allá y reclamaron que Telecinco lo echase directamente del programa por su comportamiento machista.

Miriam a Rafa: "Platanazo"



Rafa: "Platanazo el que tengo aquí"



Miriam: Platanaso

Rafa eres un puto mal educado y ordinario, aparte de machista. #princessinca — Tania ♀ (@femalepowerx) 29 de diciembre de 2018

Ahora entiendo la defensa de Rafa Mora a Suso, es igual que el con ese tipo de comentarios y tratos hacia las mujeres #Princessinca — Mario Saavedrista (@Vaquerizoo_) 29 de diciembre de 2018

#princessinca ¿Esta noche no hay un director o un presentador que ponga en su sitio a Rada Mora? Este trozo de carne de discoteca no merece ocupar una silla en el programa. Es un ordinario, un grosero y un machista recalcitrante. Mejor que vuelva a estudiar. Lo necesita. — Jack Russell 🎗 (@Sinafe1953) 29 de diciembre de 2018

