Quedan unas horas para despedir el año y con ello, ver el esperado vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. La presentadora ha concedido una entrevista a la sección de Televisión de El Confidencial en la que ha dado algunos avances de cómo será y se ha pronunciado sobre las críticas sobre sus transparencias que se escuchan año tras año.

"Este año es el más espectacular. Sé que siempre lo digo, pero el año pasado lo decía con la boca pequeña", ha señalado con respecto al modelito de este año, aunque ya adelantó que la veremos con dos vestidos distintos: uno para las Campanadas de la Península y otro para la de Canarias.

"Todos los que he llevado hasta ahora son un sueño de vestido y siguen una línea, pero no son tan yo como el de este año [...] Todos los años me faltaba algo que por fin he conseguido", ha detallado la presentadora de Zapeando (laSexta), que ha dicho sentirse un poco asustada porque el diseño es muy distinto a lo que ha lucido anteriormente.

La gente que dice que no se puede llevar transparencias y ser feminista es arcaica"

Con respecto a las críticas, ha señalado que es difícil recibir más que los años anteriores y ha destacado que, pese a lo que la gente pueda pensar, Antena 3 no le impone ninguna vestimenta. "Si me obligaran a llevar transparencias es cuando no me las pondría", ha enfatizado: "Hay más interés en mi vestido por parte de la prensa que de la cadena. La libertad que tengo es total, un año más tienen alguna idea de lo que me pondré pero no saben ni cómo es".

"La gente que dice que no se puede llevar transparencias y ser feminista es arcaica", ha indicado la presentadora. "El feminismo va conmigo siempre, por supuesto también en Nochevieja, es algo que forma parte de mi personalidad y ojalá fuera en la de toda la sociedad", ha añadido.

Pedroche presentará las Campanadas junto a Alberto Chicote y, aunque hasta el último momento no se podrá ver el esperado vestido, ya ha ido calentando motores con varias imágenes, incluso con un relato que ha servido como previa al evento.