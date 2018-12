Dimiten los portavoces del papa, la española Paloma García Ovejero y el estadounidense Greg Burke

El portavoz del papa Francisco, el estadounidense Greg Burke, y la viceportavoz, la española Paloma García Ovejero, han presentado su renuncia al cargo, informó hoy la Santa Sede en un comunicado.

El papa ha aceptado la dimisión.

En su lugar como director de la Sala de Prensa del Vaticano ha indicado "ad interim", provisionalmente, a Alessandro Gisotti, hasta ahora coordinador de los medios sociales en el Dicasterio para la Comunicación.

Ovejero, antigua corresponsal de la Cadena COPE en Roma, ha sido la primera mujer en ocupar este cargo en el Vaticano.

I joined the Vatican in 2012. The experience has been fascinating, to say the least. Thank you, Pope Francis. Un abrazo muy fuerte. pic.twitter.com/joxX4YoYSn