Rupert Grint es y será para muchos Ron Weasley, uno de los fieles amigos de Harry Potter. Su papel en las cintas del joven mago le dieron el salto a la fama con apenas 10 años y eso le provocó numerosos cambios en su vida. De hecho, confesó que se planteó dejar la saga tras la cuarta película Harry Potter y el cáliz de fuego.

El pasado 28 de diciembre, el actor señaló en una entrevista en la emisora de la BBC, Radio Times, que no podía ver las películas de la saga más allá de la tercera, pero que sí vio recientemente la primera entrega. "No hace mucho vi Harry Potter y la piedra filosofal por primera vez desde el estreno, y realmente disfruté volviendo la vista atrás. Pero no puedo hacerlo con las más recientes", ha indicado.

"Creo que esas primeras películas están bien. Ha pasado más tiempo y puedo separarme un poco más de ese niño", ha enfatizado: "Probablemente podría acercarme a la tercera, pero no más".

Además, Grint ha señalado que intenta volver a la vida previa a esta serie de películas. "Lucho por recordar la vida antes. Creo que me perdí un poco en el camino. Con la fama, eres siempre el personaje incluso cuando no estás en él", ha señalado.

Este papel cambió su vida, aunque no todo ha sido para bien. El joven, que ahora tiene 30 años, protagoniza la serie Snatch: cerdos y diamantes, se sigue acordando de la experiencia vivida junto a Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Emma Watson (Hermione Granger). "Desde el momento en que obtuve el papel, mi vida cambió por completo. Fue un momento extraño y me ha costado mucho procesar", ha indicado.