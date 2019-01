Cristina Pedroche y Alberto Chicote volvieron a juntarse un año más para dar las campanadas en Antena 3. Sin embargo, este año lo han hecho por partida doble, ya que han dado también las campanadas canarias, ya que el reloj de la Puerta del Sol se retrasó una hora para que los habitantes del archipiélago pudieran disfrutar también de las campanadas desde Madrid.

Para la ocasión, Cristina Pedroche cambió de vestido y tanto ella como el cocinero no estuvieron solos. Se unió a ellos Brays Efe (Paquita Salas), nacido en Las Palmas de Gran Canaria.

Y no fueron unas campanadas fáciles, porque durante los cuartos los tres sintieron que las cosas no iban bien. De hecho, la propia Pedroche llegó a comentar: "¿Suenan un poquito raros los cuartos, no?".

Los tres ponían cara de circunstancias hasta que las campanadas comenzaron a sonar. "Una, dos, tres", iba contando Chicote, que al llegar a la octava campanada lanzó este reproche a su compañera: "¡Siempre las canto yo, Cristina!".

"Venga, si lo haces muy bien", contestó Pedroche.

Puedes ver el momento en este vídeo a partir del minuto 5:30.

Photo galleryCristina Pedroche se estrena como modelo de bañadores See Gallery El reproche de Chicote a Pedroche durante las campanadas canarias de Antena 3 1/ 7









Cristina Pedroche se estrena como modelo de bañadores 1/ 7