Enfado con MasterChef Junior (TVE) por esta escena que califican de “cochinada”

La nueva edición de Masterchef Junior no lleva ni un mes en emisión y ya arrastravarias polémicas. Una de las últimas surgió cuando arrojaron sobre los pequeños concursantes varios kilos de azúcar como parte de una broma. Ante las críticas, el programa aseguró que no era apto para el consumo humano.

La nueva controversia se parece mucho. Este martes, Masterchef Junior ha puesto a los minúsculos cocineros a elaborar batidos. Era una competición basada en la cantidad y no en la calidad del resultado, pero aún así se han creado con la intención de ser bebidos.

Su final ha sido otro: al acabar el reto, concursantes y jurado se han enzarzado en una batalla de bebida, tirándose los batidos unos a otros hasta acabar empapados.

Lo que el programa ha planteado como un juego muchos lo ven como un mal ejemplo para los niños y un derroche espantoso en un mundo donde aún se pasa hambre... especialmente después de que los presentadores presumieran de que donarían los excedentes de ingredientes a bancos de alimentos.

#MCJunior el excedente de alimentos será donado a comedores sociales...los batidos no eran aptos para el consumo, estaban realizados con chocolate, fresas y vainilla no potables...

A mí siempre me han dicho que con la comida no se juega; nunca me han gustado las bromas de tirarse tartas o mancharse con nata. Como para que me haga gracia lo de los batidos. #MCJunior