Xabier Fortes, presentador del programa Los Desayunos de TVE, ha decidido tomar cartas en el asunto tras meses de "acoso" por parte de su compañera de cadena Carmen Sastre, muy crítica con su labor al frente del programa matinal.

Fortes ha explicado en su cuenta de Twitter que hoy, primer día del año, Sastre ha seguido "su acoso diario" contra él y que, la última ha consistido en sugerir "de forma infamante" que él está "detrás de una cuenta trol".

"Por ello", explica, "tras su aviso decido seguirla para ver en qué consiste". "A continuación, me acusa de seguirla", indica Fortes, quien no da crédito a la "obsesión enfermiza" que tiene con él. "Qué pena", lamenta.

En efecto, Sastre compartió mensajes en los que se acusaba a Fortes de estar detrás de una cuenta que suplantaba a la periodista y anunció que iba a denunciar a Twitter lo sucedido. En otro mensaje, aseguraba que la próxima vez denunciaría a la Policía y citaba al propio Fortes asegurando que sentía que se quedara "sin alguien a quien seguir":

TWITTER: CARMEN SASTRE .

Muchísimas gracias a todos. He denunciado la cuenta en la que me suplantan. Estoy a la espera de la actuación de twitter. Repito que así no me callarán. Desde la cobardía y el anonimato ya demuestran como son. Y lo que son capaces de hacer. #diariodeunacesada