¿Quieres mejorar tu vida sexual en 2019? Lee esto

Los últimos datos sobre sexo no pintan muy bien. Dos estudios recientes elaborados en Estados Unidos y publicados en la revista Archives of Sexual Behavior revelan que la gente practica menos sexo ahora que hace sólo una década y que las mujeres heterosexuales tienen menos orgasmos que cualquier otro grupo demográfico.

Y, sin embargo, los expertos señalan (y las investigaciones demuestran) que una vida sexual saludable es positiva para nuestro bienestar general. De hecho, algunos afirman que es una parte vital del cuidado de uno mismo y que una disminución del apetito sexual debería ser motivo de una visita al médico.

"Como profesionales médicos, intentamos ser más favorables hacia el sexo y promover conversaciones más abiertas sobre sexo y sobre problemas relacionados para ayudar a la gente a conseguir una vida sexual más completa y satisfactoria", apunta Kelly Treder, profesora de Obstetricia y Ginecología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston (EE UU).

Pero no son sólo las mujeres quienes experimentan un menor interés en el sexo.

"Estamos en una situación de emergencia sexual", alerta Alisa Vitti, nutricionista y autora of WomanCode: Perfect Your Cycle, Amplify Your Fertility, Supercharge Your Sex Drive, and Become a Power Source. "Las mujeres interiorizamos que debemos ser las únicas, pero la realidad es que todo el mundo lucha [contra su falta de libido] y es mucho más frecuente de lo que creemos".

Teniendo en cuenta que una vida sexual satisfactoria aporta un montón de beneficios —mejor humor y menos estrés, entre otros—, quizá te interesa saber cómo llegar a mejorarla. Aquí tienes por dónde empezar, según los expertos:

Identifica si hay algo que interfiera en tu excitación sexual