Arrimadas acusa al PSOE de estar "rabioso" y dar todo el protagonismo a Vox

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reivindicado este miércoles que Vox no forma parte del pacto de gobierno en Andalucía, alcanzado por PP y Ciudadanos, y ha acusado al PSOE de dar protagonismo a la formación liderada por Santiago Abascal.

"El PSOE está muy rabioso, pero lo que va a pasar es que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra de pactar con el PP, pese a quien le pese", ha subrayado Arrimadas en declaraciones a la Cadena SER, en las que ha defendido su pacto con la formación 'popular' para liderar "el cambio" en Andalucía.

Arrimadas no ha entrado a valorar el apoyo de Vox a una posible investidura de la coalición entre PP y Ciudadanos y ha recalcado que el pacto de su formación es "solamente" con el partido liderado por Pablo Casado.

