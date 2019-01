Un tuitero se ha encontrado a Paula Echevarría y a David Bustamante en un Mercadona... pero no, no es lo que estás pensando. El cantante y la actriz no se han reconciliado y tampoco han ido a coincidir en el mismo supermercado a la hora de hacer la compra... Todo se debe al ingenio de un empleado de la cadena.

El usuario de Twitter Me llaman Mulo ha compartido en su cuenta una imagen que muestra la estantería de las colonias. El encargado de colocarlas tiró de ingenio y decidió colocar las fragancias "Muy mío" de Bustamante y "Paula" de Paula Echevarría muy, muy juntas. Solo separadas por otra colonia de sugerente nombre: "Pure Attraction".

Qué cachondo el que coloca las colonias en Mercadona pic.twitter.com/770JCSgPjD — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) 31 de diciembre de 2018

La imagen compartida por el tuitero es seguramente antigua, puesto que entre Echevarría y Bustamante hay ahora de todo menos "pura atracción". Ella ha declarado hace poco su amor por Miguel Torres y a él no se le conoce relación tras su ruptura con la bailarinta Yana Olina, a la que conoció en el programa Bailando con las estrellas.

Aún así, el tuit tiene ya más de 1.400 retuits y cerca de 4.000 'me gusta'.