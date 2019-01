Cómo mejorar tu relación de pareja en 2019, según los terapeutas

Existe una diferencia abismal entre dedicar tiempo de calidad y el tiempo residual que queda al final de un día agotador en el trabajo. Dejad de pasar otra noche apalancados en el sofá sucumbiendo al sonido de la tele. Comprometeos este año a pasar tiempo de calidad juntos, propone Talia Wagner, terapeuta familiar y matrimonial.

"Empezad simplemente viviendo el momento juntos, mostrad interés de verdad en lo que os cuenta la otra persona. Dejad de hacer la colada o de ver la tele cuando os contéis los planes o sucesos del día. Dedicaos toda vuestra atención, involucraos. Entonces, más tarde, cuando sugieras hacer algo juntos, ver una película o ir a cenar, será más fácil que tu pareja te diga que sí", sugiere.

Tu pareja es tu mayor fan, tu todo o nada, tu guía, y viceversa, en teoría. Para recordarle lo mucho que la apoyas, podéis establecer un ritual para preguntaros por vuestros objetivos profesionales actuales y aspiraciones. Después, pregúntale qué puedes hacer tú para ayudarle a conseguirlos, aconseja Laura Heck, terapeuta matrimonial y familiar.

"Cuando tu pareja te ayuda, no solo sientes que te apoya, sino que también te valora, te quiere, te aprecia y te acepta tal y como eres como persona. Estos son factores fundamentales en una relación cariñosa y satisfactoria", explica.

Dedicad un tiempo a evaluar cómo veis la relación

Es fácil poner el piloto automático en una relación cuando lleváis varios años juntos. Hacer esto supone correr el riesgo de volveros complacientes, según Susan Pease Gadoua, terapeuta y coautora de The New I Do: Reshaping Marriage for Skeptics, Realists and Rebels.

Manteneos activos, hablad de vuestra relación y reflexionad para aseguraros de que ambos seguís felices y satisfechos, señala.

"En algunos casos, es posible que necesitéis hablar sobre lo que no va bien. Quizás resulta duro, pero es necesario tener esa destreza y se puede aprender mucho según cómo reaccione tu pareja a tus sentimientos", expone Gadoua.

Que uno de vuestros propósitos de Año Nuevo gire en torno a la relación

Todo el mundo hace algo que desquicia a su pareja: dejar pelos en el desagüe de la ducha, olvidar los platos sucios en el fregadero, interrumpir cuando habla o no despegarse del móvil en las comidas.

Sea lo que sea, proponte solucionarlo, hazle un favor a tu pareja.

"Escoge ese aspecto que quieras cambiar y comprométete a hacerlo este año. Puedes decirle que te has comprometido a cambiar eso, o mejor, no digas nada y observa su reacción al verlo", aconseja Winifred Reilly, terapeuta familiar y matrimonial.

Trata la relación como el premio que es

Encontrar una pareja con la que compartir tu vida es complicado a día de hoy, así que da gracias si lo has conseguido y dile a tu pareja muy en serio lo especial que es, recomienda Becky Whetstone, terapeuta familiar y matrimonial. "Una de las mayores quejas que suelo escuchar en mi oficina es la falta de atención a la relación. Demasiada gente piensa que puede guardar la relación en un estante y centrarse en otras áreas de su vida. Yo les aseguro a las parejas que si no ponen la relación arriba en su lista de prioridades, solo por debajo del bienestar propio, la relación se deteriorará", advierte.

Sé un pelín egoísta

¿Te sientes culpable por hacer un viaje solo con tus amigos o por haberte comprado ese capricho caro que llevabas tiempo deseando tener? Deja de sentirte así ya. Tomarte un tiempo para hacer lo que te haga sentirte revitalizado (ya sea hacer ejercicio o pasar un rato con los amigos) revierte de forma positiva en la relación, según Tina Tessina, psicoterapeuta y coautora de How to Be a Couple and Still Be Free.

"Protégete de no sacrificar demasiado asegurándote de que cuidas de ti, emocional, mental, física y espiritualmente", advierte.

Si eso te parece que es ser demasiado egoísta, equilíbralo hablando con tu pareja para saber que también piensa en sí misma.

"Preocuparse por uno mismo en estos ámbitos es el mejor modo de garantizar que la relación florezca sin que nadie guarde ningún resentimiento, que es la única emoción que puede destruir el amor", sentencia Tessina.