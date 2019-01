Este martes el cuarto programa de MasterChef Junior 6 encogió el corazón a más de un espectador por un episodio de ansiedad y nervios que vivió Dani, de 12 años. El pequeño fue protagonista de numerosos titulares cuando desveló en Instagram que había sufrido un cáncer y ha sido uno de los favoritos del público del talent culinario.

Este martes el aspirante dio un buen susto a la audiencia durante la prueba de exteriores. Los concursantes se trasladaron al Motor&Sport Institute de la Universidad Francisco de Vitoria, donde tuvieron que cocinar varios platos elegidos por el ganador de MasterChef Celebrity 2 Saúl Craviotto.

El medallista olímpico fue también el encargado de hacer los equipos y Dani formó parte del rojo con Jaime, Marina y Pachu, encargados de elaborar un roastbeef y una tarta Tatín. Todo iba bien y el pequeño se encontraba pelando las patatas y pasando las manzanas del postre por la sartén cuando éstas se le empezaron a quemar.

La reacción del resto del equipo no ayudó en el agobio del madrileño. "No puedes ser más torpe", le gritaron sus compañeras mientras Jaime le animaba a seguir pelando las patatas. Puedes ver el momento aquí a partir del minuto 1:14:13.

"Estoy sofocado tío. No puedo, me tengo que sentar", le dijo a Jaime mientras resoplaba visiblemente agobiado: "Entre el calor y las patatas, no puedo más". El pequeño, visiblemente nervioso, intentó tranquilizarse y le dijo a sus compañeros que sufría ese tipo de amagos de ataques de ansiedad con frecuencia.

"Cuando me pongo nervioso, me sofoco y eso quiere decir que o paro, o me estalla la cabeza", les dijo a lo que sus compañeros respondieron animándole. "Venga va, Dani tranquilo que tú eres un crack", le alentó Pachu una vez que el niño se levantó con un "1,2,3 venga, ya estoy mejor".

"Me vine abajo porque entre el caos que había, los nervios que me estaban transmitiendo todos y el calor de los fogones que eso era para que te diese un infarto", contó a cámara. Tras el incidente, Craviotto y Vallejo-Nájera se acercaron a él para preguntarle como estaba y el piragüista trató de tranquilizarle. "Bajo presión es complicado porque te estás jugando mucho, pero has sabido sobreponerte y te veo bien ahora. Confía en tus capacidades", le dijo. La jueza también trató de animar al pequeño: "¿Ya estás tranquilo? Relájate que eres un gran concursante y un gran chef".

Finalmente, Dani tuvo que ir a la prueba de eliminación junto a su equipo y fue uno de los expulsados de la noche junto a Marina. El incidente y la trayectoria del pequeño hicieron que el público se volcara con él en Twitter.

Pero por favor, quiero ir ahora mismo a abrazar a Dani, es que es lo más bonito que hay en #MCJunior — Fon (@fon_lost) 1 de enero de 2019

Dani está superado por todo hoy 😔#MCJunior — Sussy (@Susana_aguera) 1 de enero de 2019

Dani está entre el infarto Y FRUESTRESADO#MCJunior — Abel Arana (@AbelArana) 1 de enero de 2019