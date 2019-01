Detenidos dos hombres por violar a una menor en Nochevieja en Burriana (Castellón)

La Guardia Civil ha detenido este martes a dos hombres como presuntos autores de una agresión sexual a una menor de 17 años cuando regresaba a su casa en Nochevieja en Borriana (Castellón), según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de los hechos.

La actuación de la Guardia Civil se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través del Hospital de la Plana de Vila-real, de la asistencia a una menor de 17 años, que había sido víctima presuntamente de una agresión sexual cuando se disponía a regresar a su domicilio en la madrugada del 1 de enero, según ha informado el instituto armado en un comunicado, en el que no concreta el número de arrestados.

Los guardias civiles pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial de Burriana se desplazaron al hospital y, tras entrevistarse con la víctima, establecieron el protocolo correspondiente ante este tipo de delitos.

Tras iniciar una investigación, los agentes identificaron, localizaron y detuvieron el martes a los supuestos autores de la agresión sexual. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, pasarán a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real, quien ha decretado secreto de las actuaciones.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Borriana ha condenado de manera "firme y contundente" los hechos y ha agradecido especialmente la "eficaz" actuación de la Policía Judicial de la Guardia Civil por la investigación llevada cabo y posterior detención de los presuntos autores.

Borriana a 2 de gener de 2019. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana condemnem de manera ferma i contundent els fets esdevinguts en la passada matinada de l'1 de gener, per l'agressió sexual patida per una menor de la nostra...

Fets com aquests no poden ni deuen quedar impunes, ni poden tolerar-se en una societat democràtica, igualitària i lliure com la nostra, és per això que convoquem per a demà, 3 de gener de 2019, a les 12 hores, una concentració en la plaça major, en repulsa a aquesta agressió.