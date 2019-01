El intento de "boicot" de María Llapart a Ferreras en pleno 'Al Rojo Vivo'

El periodista Antonio García Ferreras se encuentra de vacaciones navideñas y, como ya es habitual, María Llapart ocupa su puesto como moderadora de Al Rojo Vivo, en La Sexta. La periodista ha entrevistado este miércoles a Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, y durante la conversación con el político ha dejado caer un cariñoso intento de "boicot" a su jefe ausente.

Llapart, corresponsal de la cadena de Atresmedia en el Congreso de los Diputados, está acostumbrada a perseguir primicias y ha intentado arrancarle alguna a Maroto. Sobre la formación de Gobierno en Andalucía, sobre los pactos con Ciudadanos y las exigencias de Vox, sobre los candidatos del PP para las autonómicas y municipales de mayo... Ha sido en vano: Maroto no ha soltado prenda.

Visto que el popular no iba a darle ninguna información jugosa, la periodista ha optado por dar por concluida la entrevista. "Bueno, pues como hoy no me va a dar ningún titular, vamos a dar por terminada la entrevista", le ha dicho a su invitado con simpatía.

Maroto, también en tono amable, ha replicado: "Siempre que no se vea como un castigo...". En ese momento, Llapart ha metido el dedo en la llaga y le ha hecho al político una advertencia que podría sonar como un intento de boicot a Ferreras. "Vamos a ver si el próximo día me da alguna primicia. Pero a mí, eh, no se espere a que esté Ferreras en esta silla", ha dicho.

Consciente de que sus palabras podían ser descontextualizadas, Llapart se ha apresurado a aclararlo: "Que no, que no, que era broma. Aquí lo importante es el equipo".