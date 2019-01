El loco momento de las Campanadas de Telemadrid que pasó desapercibido

Surrealistas y divertidas. Así han calificado algunos espectadores las Campanadas de Telemadrid, capitaneadas desde la Puerta del Sol por los presentadores del programa de la casa Aquí hay madroño, David Valldeperas y Carmen Alcayde.

La retransmisión comenzó con Alcayde entrando en el balcón, decorado con telas rojas y una especie de oso gigante de peluche junto a un arbolito, un guiño al oso y el madroño, símbolo de Madrid. La presentadora soltó un speech acerca de que su compañero quizá aún no había podido llegar por la gran cantidad de personas que abarrotaban la plaza.

"Yo que soy una humilde presentadora creo que podré hacerlo sola. Si él no es capaz de llegar a la plaza pues tendré que ser muy profesional y hacer estas Campanadas solita. Además, os digo una cosa, esto de las parejas ya está un poquito visto, así que tiro para adelante", dijo.

"Gracias a los compañeros de atrezzo de Telemadrid por este set tan mono pero yo he venido en bolas [en referencia a su vestido, diseñado por Ágatha Ruiz de la Prada, que imitaba un gran racimo de uvas brillante] y me encuentro aquí con este oso. No sé si alguien será capaz de mirar mi vestido, pero bueno", bromeó antes de que el oso se quitara la máscara. Dentro (y suponemos que bien abrigadito) estaba Valldeperas, que saludó a la audiencia y explicó el guiño al oso y el madroño.

El momento, que puedes ver al completo aquí, suscitó comentarios como éstos: