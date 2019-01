El loquísimo bulo sobre Pablo Iglesias que no te debes creer cuando te llegue

La cuenta Maldito Bulo ha comenzado 2019 desmintiendo un bulo sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de lo más loco. Si te ha llegado por redes sociales o por WhatsApp, no te lo creas.

No.



Pablo Iglesias no ha publicado un tuit diciendo que "disfrutaría viendo cómo matan a tiros a los líderes del PP".



No hay rastro del supuesto tuit.



Además, ese tuit tiene 145 caracteres y en la fecha que supuestamente se publicó había un límite de 140 caracteres por tuit. pic.twitter.com/XNGlbvvTll