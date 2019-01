Antena 3 ha empezado el año de la mejor manera posible, con una subida histórica en la emisión de las Campanadas. Cristina Pedroche, con su más que comentado vestido, y Alberto Chicote fueron los presentadores elegidos por 4.148.000 espectadores, que supusieron un 23,7% de cuota de pantalla. La pareja es la encargada de despedir el año desde 2016 y, desde entonces, han ido sumando más espectadores a su emisión.

A pesar de la gran subida de la cadena principal de Atresmedia, el canal preferido de los españoles para tomarse las uvas sigue siendo La 1, donde la veterana Anne Igartiburu estuvo acompañada de Roberto Leal, que debutó en esta retransmisión. TVE tuvo 7.142.000 espectadores, que supusieron un 40,8% de cuota de pantalla, aunque bajó cuatro décimas con respecto a la entrada de 2018.

Mediaset sufrió la mayor caída de audiencia desde el año 2001. Lara Álvarez y Jesús Calleja despidieron el año desde Sant Llorenç des Cardassa (Mallorca) para Cuatro y Telecinco y, a pesar de la emoción del presentador de Planeta Calleja, lograron solo un 5,3% de share y 920.000 espectadores. Un dato 2,7 puntos menor que la anterior emisión a cargo del equipo de presentadores de Sálvame.

El lío con las Campanadas que se hicieron Cristina Pardo e Iñaki López en laSexta tampoco superó el millón de espectadores. La segunda cadena de Atresmedia perdió tres puntos con respecto a 2017 y obtuvo 704.000 espectadores y un 4% de cuota de pantalla.

Con respecto a las autonómicas, TV3 fue la más vista, seguida de TV Canaria y Canal Sur:

📊 #AUDIENCIAS | Campanadas 2018: Autonómicas a las 00:00 en cada Comunidad ⤵️



Catalunya: 43,9%

Canarias: 25,8%

Andalucía: 20,5%

Aragón: 18,7%

Euskadi: 12,8%

Galicia: 9,6%

C. Valenciana: 9,3%

Asturias: 7,2%

Baleares: 5,7%

Murcia: 3,2%

C. León: 2,2%

C. La Mancha: 2%

Madrid: 1%