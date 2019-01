La decisión de Meghan Markle sobre los propósitos de Año Nuevo que deberías copiar

Internet guarda algo muy pero que muy valioso, y no son los bitcoins, sino el ahora difunto blog de Meghan Markle.

Antes de convertirse en duquesa de Sussex, Markle escribía sobre su vida de actriz en Toronto (Canadá) en un blog sobre estilo de vida llamado The Tig, que tuvo que borrar (trágicamente) antes de empezar a formar parte de la Casa Real británica. Pero hubo gente y medios que supieron ver el potencial que ofrecía y archivaron las entradas del blog antes de que fuera borrado en 2017. Lo bueno es que tiene un post para cada ocasión.

En este caso, la revista People se ha hecho eco de una entrada de enero de 2016 en la que la ahora duquesa adopta una visión sana y razonable sobre los propósitos de Año Nuevo.

Max Mumby/Indigo via Getty Images La duquesa de Sussex, el 18 de diciembre de 2018.

En su blog cuenta que, después de varios años poniéndose los mismos propósitos (y fracasando en el intento de cumplirlos), decidió cambiar de enfoque.

"Correr un maratón. Dejar de comerme las uñas. Dejar de decir tacos. Retomar el francés. Esa era mi lista de propósitos de Año Nuevo casi todos estos años (es decir, todos)", escribe Markle, según recogen People y The Mirror.

"Lo del maratón no ha ocurrido. Las palabrotas vienen a rachas, causadas por el agobio o cuando te pones muy impertinente después de un par de copas", prosigue. "Luego está el francés, un idioma que estudié en el instituto y que luego perdí cuando empecé a hablar español con los argentinos durante mi estancia en Buenos Aires. Todos los años trato de ponerme audios y hacer oído, y me empeño en hacer entrevistas en français, pero, desgraciadamente, la cosa no cala".

"En cuanto a morderme las uñas... bueno, sigue pasando en un vuelo turbulento o en un día estresante. No es propio de señoritas. Como tampoco lo son los tacos. Joder".

Este año me propongo no tener propósitos. Este año nuevo, lo único que quiero es abordar la vida con alegría. Reírme y disfrutar, ponerme el listón alto, pero más alto aún mi nivel de autoaceptación. Meghan Markle

Por eso Markle decidió cambiar su perspectiva.

"Este año me propongo no tener propósitos", escribe. "Este año nuevo, lo único que quiero es abordar la vida con alegría. Reírme y disfrutar, ponerme el listón alto, pero más alto aún mi nivel de autoaceptación".

"Mi propósito de Año Nuevo es dejar hueco a la magia. Hacer planes y no darle importancia si no se cumplen a veces. Ponerme objetivos, pero estar abierta al cambio", dice.

He aquí un enfoque realista a lo que a veces puede ser una excesiva carga de presión. Y qué casualidad que 2016 fuera el año en el que Meghan conoció al príncipe Harry.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Canadá y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano